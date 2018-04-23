Стало известно имя победителя конкурса «Воспитатель года»

В Орловской области завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», сообщает пресс-служба правительства региона.

В конкурсе приминали участие 20 педагогов из 14 муниципалитетов, 20 образовательных организаций региона.

В числе испытаний были: «Мастер-класс», «Публичное выступление», «Педагогическое мероприятие с детьми» и круглый стол «Профессиональный разговор».

В финал очного тура вышли 4 лауреата: Алина Бирюкова — учитель-логопед детского сада № 13 компенсирующего вида» города Орла, Наталья Полячкова — воспитатель детского сада «Солнышко» Залегощенского района, Наталия Королева — учитель-логопед Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района и Наталья Моисеева — воспитатель детского сада № 1 города Болхова.

Победителем стала воспитатель детского сада № 91 города Орла Евгения Шевчук , которая презентовала опыт работы по теме «Проектирование мультфильма как технология развития деятельностной сферы дошкольника».

Дети под руководством педагога создают мультфильмы, что помогает им преодолевать трудности речевого развития и общения.

Евгения Шевчук активно принимает участие в инновационных проектах, проектной и исследовательской деятельности, делится опытом работы и методическими разработками, организует открытые показы для слушателей курсов повышения квалификации Института развития образования, на методических объединениях города Орла, сообщили в пресс-службе.

Орловский педагог в ноябре 2018 года представит Орловскую область на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России».