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Стало известно имя победителя конкурса «Воспитатель года»
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Стало известно имя победителя конкурса «Воспитатель года» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», сообщает пресс-служба правительства региона.
В конкурсе приминали участие 20 педагогов из 14 муниципалитетов, 20 образовательных организаций региона.
В числе испытаний были: «Мастер-класс», «Публичное выступление», «Педагогическое мероприятие с детьми» и круглый стол «Профессиональный разговор».
В финал очного тура вышли 4 лауреата: Алина Бирюкова — учитель-логопед детского сада № 13 компенсирующего вида» города Орла, Наталья Полячкова — воспитатель детского сада «Солнышко» Залегощенского района, Наталия Королева — учитель-логопед Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района и Наталья Моисеева — воспитатель детского сада № 1 города Болхова.
Победителем стала воспитатель детского сада № 91 города Орла Евгения Шевчук, которая презентовала опыт работы по теме «Проектирование мультфильма как технология развития деятельностной сферы дошкольника».
Дети под руководством педагога создают мультфильмы, что помогает им преодолевать трудности речевого развития и общения.
Евгения Шевчук активно принимает участие в инновационных проектах, проектной и исследовательской деятельности, делится опытом работы и методическими разработками, организует открытые показы для слушателей курсов повышения квалификации Института развития образования, на методических объединениях города Орла, сообщили в пресс-службе.
Орловский педагог в ноябре 2018 года представит Орловскую область на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России».
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