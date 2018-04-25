Как не потерять своего ребёнка. Совет от ростовского отряда «Лиза Алерт»

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Важные рекомендации по безопасности детей дала координатор отряда «Лиза Алерт Юг» Елена Корсунова.

♦ Если вы пришли на многолюдное мероприятие или в торговый центр, где толпы народу, сфотографируйте вашего ребёнка в полный рост перед входом. Мама, потерявшая своё чадо, иногда находится в таком стрессе, что не может вспомнить и описать, во что был одет ребёнок. Поиски будут гораздо эффективнее, если вы будете показывать свежую, только что сделанную фотографию: «Вот этого мальчика вы видели?»

♦ Если вы знаете, что ребёнку идти от школы до дома, до спортивной секции 30 минут, то по истечении этого времени, если он не объявился, нужно начинать искать. Пишите и звоните абсолютно всем: бывшим мужьям, бабушкам и дедушкам, родителям одноклассников, самим одноклассникам. Не надо думать, что это неудобно! Поднимайте «на уши» абсолютно всех. Вы никогда не знаете, что могло произойти, например, ребёнок чего-то испугался, убегал от кого-то, и, оказавшись в условно знакомом ему районе, пошёл по хоть сколько-нибудь знакомому адресу. Он может зайти в подъезд к своей бывшей воспитательнице детского сада, вашим знакомым, у которых вы на днях были. Потом, когда ребёнок найдётся, не забудьте всем позвонить и поблагодарить за беспокойство.

♦ Помните, что звонок в 112 — это уже заявление о пропаже, которое принято и зафиксировано. Нет никакого закона про то, что нужно ждать 3 дня после пропажи человека — это миф!

♦ Приучайте ребёнка звонить вам, когда он куда-то вышел и когда пришёл. Показывайте ему пример: вы и муж на глазах у детей звоните друг другу: «Выехал из офиса, буду через час». Дети должны понимать, что это не тотальный контроль, а забота и беспокойство друг о друге.

Интернет в помощь

♦ Хорошо, когда на телефоне установлены программы, типа «Мои друзья» (на айфоне), «Моя семья» (на андроиде), условие работы этих программ — наличие интернета. Приобретите персональный Глонасс-GPS трекер, например, в виде часов. Ещё можно подключить услугу от мобильного оператора, чтобы получать координаты с телефона ребёнка. Помните, что просто по вашему телефонному запросу (даже если вы будете слёзно умолять оператора связи), вам не дадут координаты телефона вашего ребёнка. Если телефон зарегистрирован на паспорт одного из родителей, то вам сделают распечатку последних звонков. Но координаты телефона, оператор выдаст только по решению суда, а это потерянное время. Помним, что если батарейка телефона села, то эта услуга не работает. Именно поэтому важно начать искать ребёнка как можно быстрее.

♦ Учите детей говорить «нет» и не слушать незнакомых взрослых. Мы часто воспитываем ребёнка так, чтобы он слушался родителей, няню, бабушку, воспитательницу, охранника садика и т.д. В «ЛизаАлерт» провели эксперимент: из 50 детей, к которым подошли незнакомые взрослые, не ушёл только один ребёнок. Внушаем: нормальныевзрослые не просят детей ничего донести, посторожить, найти в багажнике машины. Они обратятся к такому же взрослому!

♦ Когда ребёнок звонит вам и просит: «Встреть меня», сделайте это. Возможно, ребёнок не может сейчас сказать, что какой-то дядя пристально смотрит на него, потому что этот человек рядом. Если вы отделаетесь фразой: «Ты же уже большой», если потом что-нибудь произойдёт, вы себе этого не простите.

♦ Ни в коем случае не запрещайте детям пользоваться социальными сетями. Разрешите ему вести страничку — так вы будете знать о его интересах и друзьях. Просматривайте список его друзей, вас должны насторожить взрослые люди, если это не преподаватели. А вот если вы запретите регистрацию в соцсетях, то в критической ситуации, вы можете найти несколько фэйковых страниц с чужими фотографиями и неверно указанным возрастом. Т.е. страницы будут, но вы о них не будете знать.

Надеемся, что эти нехитрые советы помогут вам уберечь ваших детей. Напомним, ежедневно в России поисковый отряд «Лиза Алерт» получает большое количество заявок в день, из них половина — это пропавшие дети.