В поисках людей и смысла жизни

Масштабные учения добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» прошли в Томске в последние дни апреля. Отряд действует в 39 субъектах России, сборы в Сибири — в числе самых крупных, на них добровольцев учили искать потерявшихся людей. Корреспондент ТАСС побывал на учениях и выяснил, зачем Бэтмен, Пони и Маргоша стали волонтерами и почему начать искать людей нетрудно, а прекратить — почти невозможно.

Бэтмен, Бегемот и Котенок

Лагерь отряда «Лиза Алерт» расположен за томским аэродромом Головино. Здесь нет асфальта и мобильной связи, но есть полевая кухня и электричество. Добровольцы добираются сюда на автомобилях и все три дня учений живут в палатках.

"Пони, ты где? Куда убежала моя Пони?" — кричит девушка в камуфляжном костюме с большим рюкзаком и озирается по сторонам. «Тут я! Оборудование описываю!» — отзывается звонкий и вполне человеческий голос из автомобиля с рациями и компасами. Оттуда выглядывает рослая черноволосая девушка в берцах.

Позывные есть у большинства добровольцев в «Лизе Алерт». Кто-то берет свое школьное прозвище, кто-то придумывает новое — главное, чтобы не возникло путаницы в координации поиска пропавшего, от которой может зависеть его жизнь.

"Это позывной одного кадета из литературного произведения, мне он понравился вот я его себе и взял", — объясняет крупный мужчина с густой темной бородой, на бандане которого написано «Котенок».

29 апреля на сборы приехали Бэтмен, Бегемот, Касуми, Райдер и еще почти 200 человек из Алтайского края и Новосибирской области. Добровольцев учили обращаться с картой, ориентироваться на местности только по компасу и действовать в ходе поисковой операции без страха за собственную жизнь.

Помимо личных позывных, в «Лизе Алерт» действуют устойчивые названия для объектов: «табор» — это кухня, «ветер» — человек с машиной, «заря» — штаб. Что ждет добровольцев, знают только московские координаторы, которые придумывают сценарий. Остальные делают уверенный шаг в неизвестность, как обычно и происходит во время выезда на реальные поиски.

Собаки, скотч и чай На учения нельзя брать алкоголь, зато можно захватить друзей и животных. Собаки в ходе сборов получают огромную порцию внимания и богатый опыт. «В этом году мы с Грэмом открываем сезон как настоящие спасатели. Я хочу, чтобы он научился ходить на поиск в группе, потому что на тренировках мы только вдвоем, а здесь, в условиях большого скопления людей, важно натренировать его, как правильно себя вести», — рассказывает хозяйка спаниеля Олеся.

"Мне хочется здесь прокачать свои навыки, узнать все схемы и механизмы работы поисковых отрядов и потом не бояться ходить в лес", — говорит Анастасия из Новосибирска, которая присоединялась к «Лизе Алерт» чуть больше месяца назад.

До общего построения, где всем выдадут подробные инструкции и задания, остается полтора часа. Участники учений добросовестно опрыскиваются репеллентом, надевают защитные очки и перчатки, а ноги и запястья обматывают скотчем, чтобы туда не пролезли клещи, которые уже проснулись в сибирских лесах.

В «Лизе Алерт» своих не бросают. Забыл репеллент от клещей? Найдем. Голодный? Накормим. Потерялся? Отыщем. Главное — самому понимать, что если помогают тебе, то и ты должен кому-то помочь, пусть даже и какой-то мелочью. По словам регионального представителя отряда «Лиза Алерт Алтайский край» Андрея Мамаева, каждая выполняемая задача важна и в условиях учений, и в реальных поисках.

"Ребята, которые варят чай на кухне, — они, может, даже более важную работу делают, чем те, кто в лесу ищут человека. Ибо тем, кто приходит из леса, грязные и замерзшие, им хочется чаю и нужно, чтобы кто-то его варил", — поясняет он.

Самый сложный экзамен

Миниатюрная девушка с разноцветными локонами бегает по лагерю и спрашивает каждого, не нужна ли какая-то помощь. Студентка юридического факультета Томского государственного университета Маргарита Кустова с позывным Маргоша в «Лизе Алерт» больше года и уже участвовала в сотне поисков. В школе она много читала про отряд, а потом поняла, что тоже хочет искать.

"Это не фигура речи, я действительно однажды ночью проснулась и поняла: хочу быть там. Теперь отряд стал моим смыслом жизни, тем делом, которому я уделяю почти все свое время", — говорит Маргарита.

Сначала семья и друзья думали, что девушка «побалуется и успокоится». Потом начали поддерживать и помогать. Сейчас, рассказывает Маргоша, даже ее мама уже хочет присоединиться к «Лизе Алерт».

"Важно, чтобы как можно больше человек умело искать людей. Если мы будем что-то делать неправильно или немного «протормозим», человек может погибнуть, и это ляжет на наши плечи. Поэтому мы постоянно привлекаем новичков, чтобы учить их на больших открытых пространствах, как здесь", — говорит Маргарита.

Совмещать поиски с учебой в университете сложно. Особенно трудно приходится во время летней сессии: она совпадает с сезоном сбора первых ягод и грибов. В это время много людей уходит в лес и теряется, а волонтеры каждый день получают до десяти заявок на поиск. Но найти человека живым и здоровым — сильнее по ощущениям, чем сдать любой экзамен.

"Я вела один поиск больше двух месяцев. Потерялся человек, у которого была старенькая мать и больше никого. Она так плакала, когда мы с ней разговаривали, уже потеряла надежду найти его. И вот он нашелся живым, мне сообщили об этом полицейские. Я позвонила этой женщине, и просто не передать словами ее эмоции, да и мои тоже. Ты вот просто понимаешь: человек здоров, скоро будет со своими родными, ну это просто восторг!" — говорит Маргарита.

"Все это не зря"

Томские учения проходили в виде квеста по книгам о Гарри Поттере . «Лисы» (поисковые группы) получили от «волшебных сов» (организаторов) письма с инструкциями на поиск. В какую группу попадет волонтер, решалось с помощью «распределительной шляпы».

"Знаете, я пришел сюда от нечего делать. Было много свободного времени, но хотелось быть полезным. Как я понял, все это не зря. 30 декабря потерялся дедушка, он не помнил, где живет сейчас, но вспомнил то место, где жил около 40 лет назад, и шел туда двое суток. Я оказался ближе всех, забрал и отвел его домой", — говорит студент Томского политехнического университета Илья Хисамутдинов. «Один поиск — и все, уйти уже невозможно», — добавляет старший инфогруппы «Лиза Алерт Томск» Наталья Береста.

Владимир Чубаров