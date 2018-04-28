В Воронеже волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут тренинг по безопасности 

В преддверии каникул и отпусков горожан научат, как не потеряться самим и не потерять близких.
В преддверии периода каникул и отпусков поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» усиливает профилактическую работу. 2 мая волонтёры проведут в Воронеже мероприятие по безопасности. Для детей (от 5 до 10 лет) состоится увлекательный тренинг о правилах поведения в городе и на природе, а родители смогут принять участие в родительском собрании. Волонтеры отряда расскажут, что делать, если пропал близкий человек и как этого избежать. Занятия состоятся в Книжном клубе «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54А, ТЦ «Петровский Пассаж»). Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться здесь. Мероприятие пройдет при поддержке «Билайн». Ранее оператор вместе с «Лиза Алерт» запустили сервис смс-информирования о поисках пропавших людей. Сервис работает на технической базе «Билайн» специально для решения задачи поискового отряда — привлечь как можно больше людей к поискам в случае необходимости. Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт, ввести номер телефона и выбрать регион — Воронеж и Воронежская область. Можно указать приоритетные для себя направления — все поиски, поиск детей или пожилых людей. Плата за пользование сервисом не взимается, он доступен абонентам всех операторов. Смс-уведомление будет содержать информацию о пропавшем, координаты поискового штаба и телефон информационного координатора, который курирует поиски.