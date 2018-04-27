Воронежцев научат правильно искать пропавших людей

Волонтёры приглашают всех желающих на ознакомительную встречу. Жителей Воронежской области приглашают освоить азы поиска пропавших людей. В это воскресенье, 29 апреля, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» организуют выездную ознакомительную встречу, посетить которую сможет любой желающий. В последнее время в регионе всё чаще появляются сообщения о пропавших людях, так что узнать больше о том, как действовать в подобных ситуациях — будет полезно каждому. Волонтёры расскажут о структуре и методах поиска людей, как искать исчезнувших в городах и в лесной местности. Особенный акцент организаторы делают на лесе — как правильно одеться, если вы там ищите человека, что обязательно нужно иметь с собой, о каких правилах безопасности нельзя забывать. Также активисты обещают раскрыть ещё ряд тем и ответить на вопросы, которые возникнут у участников. Предполагается, что мероприятие продлится около трёх — четырёх часов. Для участия нужно записаться здесь. Также важно одеться теплее и взять с собой горячий чай и перекус — пока место встречи точно не обозначено — о нём сообщат позднее, но известно, что она пройдёт на природе.