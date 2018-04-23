Четверо детей в Кузбассе проживали в социально опасных условиях

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, нарушения выявили стражи порядка в ходе рейда. В Куйбышевском районе Новокузнецка в частном доме проживала многодетная семья, при этом дети в возрасте от 4 до 14 лет находились в социально опасных условиях. Дому требуется капитальный ремонт, внутри присутствует плесень и запах сырости. Источники отопления в жилище — электроплита и электрический обогреватель, что не соответствует правилам пожарной безопасности.

С родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу. По заявлению матери несовершеннолетние помещены в детский дом-школу в Заводском районе Новокузнецка. Они будут там находиться, пока родители не создадут надлежащие условия для их проживания.