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Четверо детей в Кузбассе проживали в социально опасных условиях
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Четверо детей в Кузбассе проживали в социально опасных условиях 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, нарушения выявили стражи порядка в ходе рейда. В Куйбышевском районе Новокузнецка в частном доме проживала многодетная семья, при этом дети в возрасте от 4 до 14 лет находились в социально опасных условиях. Дому требуется капитальный ремонт, внутри присутствует плесень и запах сырости. Источники отопления в жилище — электроплита и электрический обогреватель, что не соответствует правилам пожарной безопасности.
С родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу. По заявлению матери несовершеннолетние помещены в детский дом-школу в Заводском районе Новокузнецка. Они будут там находиться, пока родители не создадут надлежащие условия для их проживания.
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