​На Кубани тренер по тхэквондо снимал воспитанниц на скрытую камеру в туалете

Как сообщила корреспонденту «Югополиса» помощник руководителя пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян, президент и тренер клуба тхэквондо в Кропоткине установил в туалете спортивного клуба скрытую камеру на батарее и снимал воспитанниц. Видеозаписи тренер хранил в своем компьютере.

Заявка в правоохранительные органы поступила от матери одной из воспитанниц клуба. Тренер отстранен от должности.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ — «нарушение неприкосновенности частной жизни». В случае если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы. Назначена компьютерно-техническая экспертиза. Видео не носит явного интимного характера, — заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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