День семьи пройдёт в Ханты-Мансийске

15 мая в день семьи состоится праздник «Мамина радость, папина гордость». В ходе этого мероприятия для детей и семей пройдут мастер-классы, на которых дети вместе с родителями смогут принять участие и поделать своими руками памятные сувениры.

Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье организует разные площадки, работать на которых будут специалисты из организации и волонтёры. Они проведут два мастер-класса по бумагопластике и аппликации.

Также детям можно будет перевоплотиться в какого-либо героя или животное при помощи аквагрима. Помимо этого, специально будет оформлена фотозона в тематике праздника.

Вечер завершит концерт детских творческих коллективов КДЦ «Октябрь» в 18:00.

Напомним, что праздник День Семьи празднуют во всём мире с 1994 года. ООН приняла резолюцию о том, что в календаре должен быть красный день, посвященный семье и семейным ценностям.

В этот день по всей стране проходят различные фестивали, дискуссии, конференции, касающиеся института семьи.