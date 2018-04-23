В Волгограде более 140 000 детей отдохнут в лагерях на летних каникулах

Более 140 000 детей Волгоградской области отдохнут в лагерях различного профиля и санаториях. На эти цели власти выделили более 543 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета молодежной политики, школьники отдохнут в палаточных, оздоровительных, с дневным пребыванием лагерях, а также в учреждениях на базе организаций соцобслуживания и санаториях. В настоящее время все учреждения проверяются на соблюдение санитарных норм, пожарной и антитеррористической безопасности. Отметим, в этом году 560 детей станут участниками пилотной смены «Гениум», которую организует ВолГУ на средства федерального бюджета. Готовится к запуску проект областного комитета природы и Волгоградского педагогического университета по организации просветительских экологических маршрутов. Помимо этого, 772 школьника отдохнут на побережье Черного моря в детском санаторно-оздоровительном лагере «Старт». Там будут работать смены по творчеству, здоровому образу жизни, волонтерству, добровольчеству, спорту и патриотике.