Скалодром Limestone приглашает на первое занятие со скидкой 20%

Детская академия скалолазания Limestone приглашает:

детей от 2 лет в группы раннего физического развития: развиваем крупную моторику, координацию, баланс. А также веселиться на детской полосе препятствий.

детей от 5 лет в группы скалолазания. Занятия проводятся в зависимости от возраста и физической подготовки и помогают не только развить силу, ловкость и психологическую устойчивость, но и научиться быстро принимать решения, анализируя ситуацию, что пригодится не только на скалодроме.

На скалодроме имеются раздевалки, душ, снек-бар, детская игровая зона. Работает прокат снаряюжения — дети могут заниматься в своей сменной спортивной обуви.

Если ваш ребенок любит залезать на высокие предметы, лестницы или любит карабкаться, ползти или висеть, ему обязательно нужно попробовать свои силы на скалодроме. Но если родители не уверены в том, что хотят регулярных детских занятий, они могут предложить попробовать свои силы на вводном уроке. И сделать это можно с приличной скидкой — 20%, которая предоставляется всем держателям карты Family. Рассказываем, как это сделать.

Скачайте приложение Family для Apple или Android, установите его на свое мобильное устройство.

Зарегистрируйтесь в программе и найдите в списке скалодром Limestone.

Нажмите на кнопку «Получить скидку» и скачайте скидочный купон на 20%.

Покажите открытую страницу на кассе и заплатите на 20% меньше.

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