Ещё
Скалодром Limestone приглашает на первое занятие со скидкой 20%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скалодром Limestone приглашает на первое занятие со скидкой 20% 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Детская академия скалолазания Limestone приглашает:
детей от 2 лет в группы раннего физического развития: развиваем крупную моторику, координацию, баланс. А также веселиться на детской полосе препятствий.
детей от 5 лет в группы скалолазания. Занятия проводятся в зависимости от возраста и физической подготовки и помогают не только развить силу, ловкость и психологическую устойчивость, но и научиться быстро принимать решения, анализируя ситуацию, что пригодится не только на скалодроме.
На скалодроме имеются раздевалки, душ, снек-бар, детская игровая зона. Работает прокат снаряюжения — дети могут заниматься в своей сменной спортивной обуви.
Если ваш ребенок любит залезать на высокие предметы, лестницы или любит карабкаться, ползти или висеть, ему обязательно нужно попробовать свои силы на скалодроме. Но если родители не уверены в том, что хотят регулярных детских занятий, они могут предложить попробовать свои силы на вводном уроке. И сделать это можно с приличной скидкой — 20%, которая предоставляется всем держателям карты Family. Рассказываем, как это сделать.
Скачайте приложение Family для Apple или Android, установите его на свое мобильное устройство.
Зарегистрируйтесь в программе и найдите в списке скалодром Limestone.
Нажмите на кнопку «Получить скидку» и скачайте скидочный купон на 20%.
Покажите открытую страницу на кассе и заплатите на 20% меньше.
И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО
7 частых ошибок, которые совершают взрослые, если речь идет о школьной травле
Тутта Ларсен о раннем развитии: «Маленьким детям развивающие занятия не нужны»
Скрин-фри детство: как занимают детей родители, которые из принципа не включают мультфильмы
Ezhikezhik.ru: последние новости
Лекция «Если у ребенка заикание» Министерство транспорта отказалось от запрета перевозить детей в колясках в метро Конкурсный набор в Московский детский театр эстрады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение