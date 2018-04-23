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В центре соцобслуживания «Выхино» прошло занятие группы «Семейный театр»
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В центре соцобслуживания «Выхино» прошло занятие группы «Семейный театр» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Здоровье человека» состоялось мероприятие в рамках проекта «Особая семья»
Занятие группы «Семейный театр» по теме «Театральные образы. Перевоплощение вместе с партнером» собрало детей, родителей, бабушек, дедушек. Прошла интересная беседа о том, что такое образ, какие образы бывают, а игровой тренинг помог запустить процесс творческой активности. Дети и взрослые перевоплощались в животных и сказочных персонажей.
«Игровые упражнения сплотили творческую группу. Смех, танцы дали такой заряд энергии, что сами участники стали придумывать новые упражнения и игры. Через совместную творческую деятельность, поддержанную и направляемую профессионалами, у ребенка происходило понимание того, что родитель — его друг и помощник, а у родителей, что ребенок — самостоятельная личность», — говорится на сайте учреждения.
По отзывам участников, то психоэмоциональное напряжение, которое скопилось в течение дня, было легко снято посредством этого интересного мероприятия. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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