В центре соцобслуживания «Выхино» прошло занятие группы «Семейный театр»

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Здоровье человека» состоялось мероприятие в рамках проекта «Особая семья»

Занятие группы «Семейный театр» по теме «Театральные образы. Перевоплощение вместе с партнером» собрало детей, родителей, бабушек, дедушек. Прошла интересная беседа о том, что такое образ, какие образы бывают, а игровой тренинг помог запустить процесс творческой активности. Дети и взрослые перевоплощались в животных и сказочных персонажей.

«Игровые упражнения сплотили творческую группу. Смех, танцы дали такой заряд энергии, что сами участники стали придумывать новые упражнения и игры. Через совместную творческую деятельность, поддержанную и направляемую профессионалами, у ребенка происходило понимание того, что родитель — его друг и помощник, а у родителей, что ребенок — самостоятельная личность», — говорится на сайте учреждения.

По отзывам участников, то психоэмоциональное напряжение, которое скопилось в течение дня, было легко снято посредством этого интересного мероприятия. (вт)