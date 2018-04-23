Благодаря разделению потоков в поликлинике №2 Ярославля снизилось инфицирование детей и сократились очереди

Детская поликлиника №2 Ярославля приняла участие в приоритетном федеральном проекте по созданию новой модели медицинской организации. В его рамках были разделены потоки здоровых и больных детей. Для этого прием врача-педиатра, осматривающего маленьких пациентов перед проведением туберкулин-диагностики, организован в отдельной рекреации.

— Мы провели исследование и выявили несколько узких мест в работе нашей поликлиники, — сообщила заместитель главного врача по детским поликлиникам КБ №8 Людмила Козлова . — В частности, пациенты слишком долго ожидали получения медицинской услуги, были очереди около регистратуры и у кабинета участкового педиатра. К проекту приступили в середине февраля и уже сейчас ощущаем разницу: благодаря разделению потоков снизилось инфицирование детей, почти на 30 процентов сократились очереди к педиатрам, а нагрузка на участковых облегчилась почти на треть. И время пребывания пациентов в поликлинике уменьшилось.

Таким образом, медучреждение повысило комфортность пребывания пациентов, просто изменив организацию процесса и не потратив на это ни рубля.

— Бесспорно, нам еще многое предстоит сделать, — отметила руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Наталья Евсеевич. — Очень важное направление, которое сейчас осваиваем, — обучение регистраторов. На базе медицинского университета организуем семинары именно для медицинских регистраторов по бесконфликтному поведению, а проще говоря, будем учить персонал быть вежливым и внимательным.

Поликлиника №2 обслуживает более 6 тысяч детей.