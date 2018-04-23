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Дети из района Марьино «оказались внутри» сказок Андерсена
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Дети из района Марьино «оказались внутри» сказок Андерсена 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Интерактивная программа по сказкам Ганса Христиана Андерсена состоялась в библиотеке №133 района Марьино.
— Сегодня наши гости побывали в литературном путешествии по творчеству Андерсена. Дети стали героями любимых сказок и разыграли сценки из самых известных произведений писателя, — пояснили в администрации учреждения культуры.
Напомним, что библиотека №133 находится по адресу: улица Братиславская, д.19, корп.1. Время работы: со вторника по субботу с 12.00 до 21.00, в воскресенье — с 12.00 до 20.00. Понедельник — выходной. (то)
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