Дети из района Марьино «оказались внутри» сказок Андерсена

Интерактивная программа по сказкам Ганса Христиана Андерсена состоялась в библиотеке №133 района Марьино.

— Сегодня наши гости побывали в литературном путешествии по творчеству Андерсена. Дети стали героями любимых сказок и разыграли сценки из самых известных произведений писателя, — пояснили в администрации учреждения культуры.

Напомним, что библиотека №133 находится по адресу: улица Братиславская, д.19, корп.1. Время работы: со вторника по субботу с 12.00 до 21.00, в воскресенье — с 12.00 до 20.00. Понедельник — выходной. (то)