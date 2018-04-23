Детские лагеря: особенности летнего отдыха

Апрель — самое время приобрести путевку в летний детский лагерь со скидкой. Как говорят туроператоры, сейчас это выгодно, плюс можно забронировать лучшие места. Многие родители планируют детский отдых еще ранней весной. Как сэкономить на покупке путевки для ребенка, в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Маргариты Гырыловой.

Детские лагеря можно разделить на несколько видов. Первый — по типу размещения. Это либо стационарные лагеря на базе корпусов, либо палаточные или экспедиционные. Также детские лагеря различаются по виду досуга.

«Есть лагеря спортивные. Как правило, туда приезжают дети из спортивных школ. Есть лагеря языковые, есть с игровой тематикой — это, например, квесты, погружение в определенную эпоху», — поясняет исполнительный директор национального туроператора «Роза ветров» Ирина Глазкова.

В лагере в ста километрах от Москвы детей учат стрельбе из лука и арбалета, знакомят с разными видами средневекового оружия. Также предусмотрены поездки на озеро, где дети плавают на каноэ или моторной лодке, ловят рыбу, поют песни у костра. Путевка в такой лагерь на две недели стоит от 37 тысяч рублей.

«Ценовую политику создает спрос. Есть расходы, с которыми сталкивается лагерь, от них никуда не уйти, они обязательно будут включены в стоимость путевки. Новые правила игры и законодательство тоже увеличивают стоимость путевки. Прохождение медкомиссии обязательно, а она стоит денег. Кто за это платит? Родители», — отмечает директор детских летних лагерей Тарас Кононец.

Лагерь сталкивается с несколькими статьями расходов. Первое, это подготовка персонала. Хороший лагерь вкладывает в это много сил, открывает специальные школы. Второй момент — качество инфраструктуры. Речь идет о том, в каком состоянии находятся базы и корпуса, насколько легко добраться до лагеря.

«На третьем месте стоят технологии общения с родителями. Это сайт, информационная открытость, видит ли родитель работу персонала и саму организацию отдыха ребенка», — говорит заместитель председателя Союза организаторов детского активного отдыха Марина Грицун.

Ученые против телевизора

Результаты эксперимента с детьми

На путевке в детский лагерь можно сэкономить. Например, забронировать ее заранее. Сейчас еще можно найти скидки на летний отдых.

«Можно сэкономить за счет государственного бюджета — есть механизм возмещения части стоимости путевок через государство или работодателей. Часть стоимости путевки родители могут попробовать компенсировать», — отмечает директор детских летних лагерей Тарас Кононец.

Помимо этого детей можно отправить группой. В таком случае у большинства туроператоров предусмотрены программы лояльности. Однако, как говорят участники рынка, не стоит гнаться за низкими ценами. Если фирма предлагает путевку за 20 тысяч рублей, скорее всего, она будет экономить на детском отдыхе.

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