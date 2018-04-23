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Мэрия Петрозаводска пообещала внимательно проверить все детские лагеря
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Мэрия Петрозаводска пообещала внимательно проверить все детские лагеря 

Карельские вести 45 минут назад
По словам замглавы администрации Петрозаводска, обследование и категорирование школ будет завершено уже в мае.
В преддверии школьных каникул проводится проверка объектов летнего отдыха детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Данный вопрос был поднят 20 апреля на заседании антитеррористической комиссии при администрации столицы заседании.
Заместитель главы администрации Петрозаводска — руководитель комитета социального развития Римма Ермоленко сообщила, что во всех организациях разработаны и согласованы надзорными и правоохранительными органами паспорта антитеррористической защищённости, ведётся планомерная работа по подготовке паспортов безопасности объектов с присвоением категорий опасности. Обследование и категорирование школ будет завершено в мае.
В этом году мы планируем 16 смен лагерей дневного пребывания в школах и учреждениях дополнительного образования, 26 смен специализированных профильных лагерей — на объектах спорта и спортивных школах, три смены — на загородной базе «Старт», где отдохнут 450 детей. Кроме того, на загородной базе «Уя» проведут 8 тренировочных сборов. Мы тесно взаимодействуем с надзорными органами, и проверки по готовности лагерей будут очень серьёзными,
— отметила Римма Ермоленко.
По материалам: ptzgovorit.ru
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