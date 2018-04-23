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В клубе на Подольской подготовятся к празднику Великой Победы
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В клубе на Подольской подготовятся к празднику Великой Победы 

Управа района Марьино 1 час назад
В преддверии праздника Великой Победы, на Подольской улице в районе Марьино, состоятся встречи и беседы с детьми.
Беседы пройдут на базе детского клуба «Подросток». Дети узнают о героях и подвигах, о героическом прошлом нашей страны. Об этом сообщила руководитель клуба Людмила Стегалина.
— Встречи будут проходить с 23 по 25 апреля, — пояснила Людмила Стегалина.
Напомним, что клуб находится по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Беседы будут проходить с 14.00 до 19.00 с параллельной экскурсией по выставке исторических плакатов. (то)
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