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В Ярославской области стартовала неделя иммунизации
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В Ярославской области стартовала неделя иммунизации 

Портал органов государственной власти Ярославской области 32 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области, как и по всей стране, началась Европейская неделя иммунизации. В эти дни специалисты проводят профилактические беседы как с медицинскими работниками, так и с родителями малышей.
— В последние годы широкую популярность приобретает антивакцинальное движение, — отметила консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева. — Сейчас в нашем регионе около 4 тысяч детей не привиты от полиомиелита. Это очень неблагоприятный фактор. Дети не получили защиты от этого заболевания, а риск заражения на сегодня за счет миграции очень высок. Кроме того, достаточно сложная ситуация по кори. С 2016 года объявлена специальная программа по ликвидации кори и краснухи на территории Российской Федерации, и мы очень рекомендуем тем, кто не привит от этих заболеваний, обязательно это сделать.
В Ярославской области на 1 января этого года более 56 процентов детей не привиты по причине отказа родителей от вакцинации. Низким остается и охват вакцинацией от гепатита В взрослого населения. Так, процент взрослых от 18 до 35 лет, привитых от гепатита В, — 87, граждан в возрасте от 36 до 59 лет — 61.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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