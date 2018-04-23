В Ярославской области стартовала неделя иммунизации

В Ярославской области, как и по всей стране, началась Европейская неделя иммунизации. В эти дни специалисты проводят профилактические беседы как с медицинскими работниками, так и с родителями малышей.

— В последние годы широкую популярность приобретает антивакцинальное движение, — отметила консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева. — Сейчас в нашем регионе около 4 тысяч детей не привиты от полиомиелита. Это очень неблагоприятный фактор. Дети не получили защиты от этого заболевания, а риск заражения на сегодня за счет миграции очень высок. Кроме того, достаточно сложная ситуация по кори. С 2016 года объявлена специальная программа по ликвидации кори и краснухи на территории Российской Федерации, и мы очень рекомендуем тем, кто не привит от этих заболеваний, обязательно это сделать.

В Ярославской области на 1 января этого года более 56 процентов детей не привиты по причине отказа родителей от вакцинации. Низким остается и охват вакцинацией от гепатита В взрослого населения. Так, процент взрослых от 18 до 35 лет, привитых от гепатита В, — 87, граждан в возрасте от 36 до 59 лет — 61.