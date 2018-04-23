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Урок родительского мастерства провели в инклюзивном центре Савеловского
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Урок родительского мастерства провели в инклюзивном центре Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 45 минут назад
Практикующий психолог Светлана Иванова провела занятие для мам и пап в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать». Об этом сообщили в администрации центра.
— Для наших гостей прошел «Урок родительского мастерства». Цель очередного занятия с родителями — помочь участникам выявить собственные стереотипы воспитания, повысить родительскую компетенцию, получить практические навыки для более эффективного взаимодействия с ребенком, — отметил представитель администрации.
Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)
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