Урок родительского мастерства провели в инклюзивном центре Савеловского

Практикующий психолог Светлана Иванова провела занятие для мам и пап в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать». Об этом сообщили в администрации центра.

— Для наших гостей прошел «Урок родительского мастерства». Цель очередного занятия с родителями — помочь участникам выявить собственные стереотипы воспитания, повысить родительскую компетенцию, получить практические навыки для более эффективного взаимодействия с ребенком, — отметил представитель администрации.

Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)