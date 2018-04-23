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Артем Дзюба: «Единственная футболка, которую я попросил, принадлежала Ибрагимовичу»
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Артем Дзюба: «Единственная футболка, которую я попросил, принадлежала Ибрагимовичу» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что не гонится за футболками знаменитостей. По его словам, за всю карьеру он попросил только майку форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
— У Салаха при случае попросите футболку?
— Салах крут, но у меня нет такой мании. Могли ребята позвонить, о чем-то попросить. Серега Игнашевич как-то попросил майку Иньесты, когда "Спартак" с «Барселоной» играл в Лиге чемпионов. Я просил кого-то, кто был рядом с испанцем. Единственную футболку, которую я попросил, это майка Ибрагимовича. И то ее принес мне Чельстрем, бывший партнер по «Спартаку». Россия обыграла шведов 1:0, а я буду бегать: «Златан, не дадите мне футболку?». По-моему, это комично.
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