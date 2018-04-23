Выбираем каникулы по профилю

Во Дворце детского творчества на Воробьевых горах готовят обширную программу для школьников на каникулы. Проект «Профильная четверть» включает комплекс разно образных занятий.

Ребята смогут выбрать из огромного списка физкультурно-оздоровительных, интеллектуально-познавательных, игровых и культурно-досуговых мероприятий. С 4 июня по 19 августа запланировано четыре двухнедельных программы, во время которых школьники смогут посещать те занятия, которые им наиболее интересны.

Выбор действительно обширный — театр, танцы, туризм, эстрадное и народное пение, рисование, лепка, школа мод, текстильный дизайн, художественное чтение, кулинария, обучение игре на музыкальных инструментах.

Любителей спорта, помимо общей физической подготовки, ждут кружки по дартсу, футболу, гандболу, карате, тхэквондо, шахматам, художественной гимнастике, детскому фитнесу, аэробике, скалолазанию, плаванию и стрелковому спорту. В общем, работать будут все кружки, которые ежедневно предлагает Дворец творчества. Однако теперь они доступны и летом, когда большая часть городских центров дополнительного образования не работает.

Каждая из программ по задумке завершается фестивалем детского творчества, спартакиадой или ярмаркой проектов. Итогом последнего цикла мероприятий станет фестиваль детской песни «Чунга-Чанга».

Специально для родителей каждую неделю будут организованы выставки декоративно-прикладного творчества и концерты. Они смогут лично увидеть, чего достигли их дети, сравнить эти достижения с успехами других воспитанников центра.

— Мы преследуем цель не дать ребенку летом полностью выключиться из системы образования, — говорит руководитель отдела организации и содействия детскому отдыху Николай Антоненко. — Дети занимаются с нашими педагогами по техническим, художественным, эстетическим и прикладным направлениям, спортом и туризмом. План каждого дня включает и зарядку, и коллективно-творческие мероприятия по группам. Нам важен результат, нужно видеть, чего добились наши школьники.

По итогам занятий ребята получают сертификаты и грамоты, а родители — рекомендации от психологов и педагогов по профориентации их детей.

— Мы начали эту работу в 2015 году с обычного городского профильного лагеря, — рассказывает Николай Антоненко. — Проект «Профильная четверть» стартовал прошлым летом, и уже тогда ажио таж был достаточно велик. С каждым годом количество участников увеличивается примерно на 20 процентов.

Этим летом в рамках основной бесплатной программы планируется принять 1100 человек.

СПРАВКА

В прошлом году на 250 мест двухнедельной программы подавалось порядка 1400 заявок. Отбор участников проводится на конкурсной основе среди детей в возрасте от 10 до 17 лет. Для участия в программе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте учреждения и прислать пять наиболее ценных грамот ребенка за последние три года, подтверждающие достижения в учебе, общественной и социально-культурной деятельности. Грамоты будут переведены в баллы соответственно значимости. Чем выше общий балл — тем выше шансы претендента попасть в программу.