Более 100 тысяч детей из Москвы поедут в детские лагеря летом 

Более 100 тысяч детей юных москвичей отправятся на летний отдых в загородные лагеря в 2018 году. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Из них 34 тысячи 110 детей и сопровождающим их лицам дали бесплатные путевки. Свыше 19 тысяч семей получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.
Уточняется, что 4 тысячи детей должны поехать в оздоровительные лагеря по линии Московской федерации профсоюзов, а 3 тысячам семей смогут компенсировать самостоятельную организацию отдыха. Кроме того, 8 тысяч юных спортсменов пройдут дополнительную летнюю подготовку в рамках тренировочных сборов.
Примут детей 106 организаций отдыха в Москве, Подмосковье, на побережье Черного и Азовского морей, в городах «Золотого кольца», Поволжья, Кавказских Минеральных Водах, Белоруссии.
Для школьников, которые остаются в столице, организуют лагеря в городе. Для этого Сергей Собянин поручил продлить на 2018 год программу летнего отдыха школьников «Московская смена». По просьбе родителей работу таких учреждений продлят на один час. Отдохнуть по этой программе смогут все желающие школьники в возрасте от 7 до 14 лет.