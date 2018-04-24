Более 100 тысяч детей из Москвы поедут в детские лагеря летом

Более 100 тысяч детей юных москвичей отправятся на летний отдых в загородные лагеря в 2018 году. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы

Из них 34 тысячи 110 детей и сопровождающим их лицам дали бесплатные путевки. Свыше 19 тысяч семей получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.

Уточняется, что 4 тысячи детей должны поехать в оздоровительные лагеря по линии Московской федерации профсоюзов, а 3 тысячам семей смогут компенсировать самостоятельную организацию отдыха. Кроме того, 8 тысяч юных спортсменов пройдут дополнительную летнюю подготовку в рамках тренировочных сборов.

Примут детей 106 организаций отдыха в Москве, Подмосковье, на побережье Черного и Азовского морей, в городах «Золотого кольца», Поволжья, Кавказских Минеральных Водах, Белоруссии.