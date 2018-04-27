Более 34 тыс. юных москвичей получили бесплатные путевки на летний отдых

Дети из столицы получили более 34 тыс. бесплатных путевок на летний отдых. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бесплатные путевки на летний отдых получили более 34 тысяч московских детей. Для тех, кто остается в городе на лето, будут работать лагеря «Московской смены» и кружки и секции проекта «Культлето», — говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель руководителя департамента культуры Владимир Филиппов , все дети — представители льготных категорий, чьи родители подавали заявки, получили путевки в летние лагеря. При этом 44% от общего количества впервые поедут на отдых по путевкам от города.

Летом 2018 г. дети отправятся на отдых в Подмосковье, на черноморское и азовское побережья, в Поволжье и другие регионы России, а также в Белоруссию. Для тех, кто останется в городе есть проект «Культлето» — в учреждениях культуры планируют организовать 2 тыс. кружков, секций и 700 интенсивов по развитию творческих способностей. А в программе «Московская смена» — мастер-классы, спортивные занятия, конкурсы мастерства, дискуссии, викторины, занятия по решению олимпиадных задач, уроки профориентации, игры и экскурсии.