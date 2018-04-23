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Москва 24 покажет, как и где дети смогут отдохнуть этим летом
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Москва 24 покажет, как и где дети смогут отдохнуть этим летом 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
26 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная организации безопасного летнего детского отдыха. О подготовке оздоровительных лагерей, мерах безопасности, обучении вожатых и организации отдыха детей с инвалидностью расскажут: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова; заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов; первый заместитель генерального директора Московского агентства организации отдыха и туризма Андрей Авдеев; президент «Национальной ассоциации детских лагерей», генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус; врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Бобров; председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал.
Прямую трансляцию можно увидеть 26 апреля в 12:00 на этой странице.
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