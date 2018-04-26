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Москва сохранила финансирование детского отдыха на уровне 3,9 млрд рублей
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Москва сохранила финансирование детского отдыха на уровне 3,9 млрд рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правительство Москвы не сократило расходы на детскую оздоровительную кампанию в 2018 году, несмотря на мировые экономические «турбулентности», и выделило на эти цели почти четыре миллиарда рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
"Несмотря на разные экономические турбулентности, происходящие в мире, правительство Москвы ни на копейку в 2018 году не сократило финансирование детской оздоровительной кампании. Я хочу сказать, что мы продолжаем расходовать, инвестировать в наших детей 3,9 млрд рублей в год на детскую оздоровительную кампанию", — сказал Филиппов.
Он уточнил, что на отдых за счет средств московского правительства отправляются более 100 тысяч детей. Тем не менее, в 2018 году, по его словам, в два раза больше родителей из Москвы, чьи дети имеют право на льготный отдых, сделали выбор в пользу самостоятельной его организации. Филиппов подчеркнул, что почти всем из них на счет были переведены компенсации в размере 30 тысяч рублей.
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