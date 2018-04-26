В Москве 65 тыс. детей получили городские путевки на летний отдых

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Около 44% московских детей, чьи родители обратились в рамках летней оздоровительной кампании, отправятся отдыхать впервые по путевкам, которые предоставил им город. Об этом в четверг сообщил заместитель главы московского департамента культуры Владимир Филиппов на конференции в ТАСС, посвященной летнему детскому отдыху.

"Хочу напомнить, что уже пятый год в Москве организация детского отдыха возложена на столичный департамент культуры. Это было сделано для того, чтобы был единый центр. К 10 марта 2018 года все [московские] дети [по обращениям родителей] обеспечены бесплатными путевками. В период первого этапа заявочной кампании мы приняли заявления от 40 тыс. московских семей на отдых 65 тыс. детей. Хочу отметить, что 44% от этого количества впервые поедут на отдых по путевкам от города", — сказал Филиппов.

Заместитель генерального директора «Мосгортура» Андрей Авдеев добавил, что родители считают самым приоритетным вопрос безопасности в лагерях, где будут отдыхать из дети. «Мы уделяем большое значение безопасности в организации летнего отдыха детей. Кроме того, к работе также привлекаются специалисты из МЧС МВД », — отметил Авдеев. Он подчеркнул, что более 4 тыс. вожатых в год проходят так называемую «школу московских вожатых» на базе «Мосгортура».

"Это несколько этапов — на первом этапе изучают особенности работы в лагере, игротехнику. Наши вожатые знают более 100 игр. Самый сложный этап — это работа с трудными подростками и детьми из детских домов, мы усилили работу в этом направлении", — пояснил Авдеев. Также по его информации, более 40 тыс. московских детей льготных категорий отдохнут в загородных лагерях и на базах отдыха.

По путевкам, оплаченным правительством Москвы, дети поедут в Крым, Краснодарский край, Московскую область, Белоруссию. Помимо этого, будет реализовано пять авторских программ полезного отдыха: туристическая, научная, творческая, спортивная. Во всех лагерях и базах отдыха организовано пятиразовое питание.