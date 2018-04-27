Власти Москвы бесплатно отправят на летний отдых 65 тысяч детей 

Как заявил заместитель главы столичного Департамента культуры Владимир Филиппов, 44% от этого количества поедут на отдых по путевкам от города впервые. Среди направлений — Крым, Краснодарский край, Московская область и Белоруссия. В рамках нынешней летней оздоровительной кампании 97 процентов путевок и сертификатов жители столицы получили через официальный портал mos.ru. В свою очередь заместитель генерального директора «Мосгортура» Андрей Авдеев отметил, что особое внимание уделяется вопросам безопасности в лагерях. Ежегодно более 4 тысяч вожатых проходят специальную школу подготовки. Ежегодно правительство Москвы выделяет на летних отдых детей почти 4 миллиарда рублей.