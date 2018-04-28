Власти Москвы организуют для трудных подростков летний отдых в лагерях или досуг в столице

"Московские подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также входящие в «группу риска», будут направлены в городские и загородные летние лагеря", — говорится в сообщении департамента. Там же отмечено, что в 2018 году отдых запланирован в том числе на территории Республики Крым и города Севастополя, Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, Московской области, Костромской и Вологодской областей, Чувашской Республики и Республики Беларусь.

Подросткам, которые останутся на лето в столице будет обеспечено участие в программе «Московская смена», походах, экскурсиях по местам боевой славы Подмосковья, в игре «Зарница», поисковых работах, спартакиадах, посещении спортивных и исторических комплексов, музеев, театров и кинотеатров Москвы. Воспитанникам детских домов и интернатов, а также детям, относящимся к «группе риска», на каникулярный период будут выделены бесплатные билеты для посещения зрелищных спортивно-массовых мероприятий.

В столице будут организованы 132 летних профильных образовательных смены на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Москвы. Подросткам и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет предоставят возможность трудоустройства на летний период на основании перечня вакансий в административных округах.