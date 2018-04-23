Дайте ребенку совершить свои ошибки. Как воспитать настоящего биг босса?

«У ребенка должна появиться привычка ставить цели и добиваться их». Жанна Казанская, основатель сети детсадов «Интересный детский сад», о том, как вырастить из маленького ребенка большого бизнесмена. Неважно, кем станет ребенок в будущем, предпринимательские навыки пригодятся ему в любом случае, считает Жанна Казанская. В беседе с RB.RU она рассказала о пяти основных ступенях, которые ребенок должен пройти вместе с родителями, чтобы научиться мыслить и действовать, как настоящий бизнесмен.

Шаг 1. Научите ребенка соблюдать сроки и ставить цели

Целеполагание и планирование — якорные составляющие любого процесса. И привить ребенку такие способности можно. Например, вместе поставить цель, разбить ее на тактические шаги и следовать им, периодически проводя ревизию промежуточных результатов.

Такой план можно превратить в интересный квест. У ребенка появится привычка ставить цели и добиваться их. Старайтесь научить его ставить цели на день, неделю, месяц и отслеживать их достижение», — говорит Казанская.

Прививайте ребенку навыки самодисциплины в режиме дня, в организации самоподготовки. Помогите ему научиться управлять своим временем.

Шаг 2. Расскажите, как нужно обращаться с деньгами

Покажите ребенку, как нужно обращаться с деньгами, почему эти бумажки считаются ценными, какие действия нужно предпринять бизнесмену, чтобы приумножить свои капиталы. Немаловажно воспитать у ребенка ответственное отношение к деньгам.

Например, можно придумать совместно с ребенком способ зарабатывания и накопления, помочь организовать в игровой форме собственное дело, которое даст понимание обо всех процессах создания и реализации бизнеса.

Научите детей ценить деньги. Поощряйте инициативу ребенка в желании найти и выполнить дополнительную работу за финансовое вознаграждение. Но тут важно понимать, что хорошее поведение, учеба и выполнение обязанностей не должны финансово поощряться»

Не придерживайтесь того, что деньги — исключительно взрослая тема. С ребенком можно разговаривать о ценах и прочих цифрах на понятном для него языке. Но важно, чтобы это было в ознакомительном формате. Знакомьте его с экономикой семьи — рассказывайте о расходах и накоплениях.

Шаг 3. Развивайте критическое мышление

Организация собственного дела подразумевает ответственность за принятые решения, это в свою очередь учит детей ответственности и инициативе. Уже с детства нужно уметь задавать вопросы себе и окружающим.

«Конечно, это сложный мыслительный процесс, который начинается с получения ребенком информации и заканчивается принятием обдуманного решения, формированием собственного отношения к вещи или ситуации. Потому что задать правильные вопросы и не бояться это сделать — очень важно».

Такой тип мышления не только позволит правильно интерпретировать, но и анализировать информацию. Критически мыслящий ребенок всегда сможет аргументировано доказать свою позицию. Он будет опираться на логику и мнение собеседника, а значит сможет объяснить, почему он с ним согласен или не согласен.

Шаг 4. Научите ребенка быть ответственным за свои действия

Командные виды спорта, организация совместного дела с друзьями и семьей научит детей работе в команде, мотивации, организовывать не только себя, но и остальных, быть ответственным за свои действия перед другими.

С одной стороны, занятия спортом — это нацеленность на выигрыш. С другой стороны, это умение принять проигрыш, но не сдаваться. Игровые виды спорта хорошо развивают интуицию. Дети учатся просчитывать шаги и логически мыслить.

Шаг 5. Ребенок должен быть готов к риску

Предприниматель — это человек, который способен нестандартно подходить к решению разных вопросов, рисковать и осознавать все последствия. Это денежные, репутационные и прочие риски. Опытный предприниматель — это вовсе не тот, кто не ошибался. Поддерживайте идеи, даже если они вам покажутся рискованными.

Дети могут чувствовать свое право сделать что-то выходящее за рамки обыденного. Они не должны бояться рисковать — очень часто в основе гениальных идей лежит риск. Важно, чтобы ребенок видел результаты любых своих действий.

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