В Воронеже прошел фестиваль танцев для малышей

В Воронеже прошел танцевальный фестиваль для воспитанников детсадов Ленинского района.

Малыши вместе с педагогами поставили 25 танцевальных номеров и продемонстрировали их жюри и зрителям.

«Особо следует отметить, что каждая команда со знанием дела подошла к участию в фестивале, подготовив для выступления великолепные сценические костюмы согласно сюжетной линии своего номера», — рассказали в управе Ленинского района.

Все дети награждены грамотами управы Ленинского района за участие в фестивале, а лауреаты получат награды от городской администрации.