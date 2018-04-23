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В Воронеже прошел фестиваль танцев для малышей
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В Воронеже прошел фестиваль танцев для малышей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже прошел танцевальный фестиваль для воспитанников детсадов Ленинского района.
Малыши вместе с педагогами поставили 25 танцевальных номеров и продемонстрировали их жюри и зрителям.
«Особо следует отметить, что каждая команда со знанием дела подошла к участию в фестивале, подготовив для выступления великолепные сценические костюмы согласно сюжетной линии своего номера», — рассказали в управе Ленинского района.
Все дети награждены грамотами управы Ленинского района за участие в фестивале, а лауреаты получат награды от городской администрации.
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