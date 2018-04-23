Урок добра провели в библиотеке на шоссе Энтузиастов

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, для дошкольников школы «Ковчег» был проведен урок добра. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Была подготовлена литературно-музыкальная композиция, где дети познакомились с замечательными книгами о добрых людях, узнали о волшебных словах вежливости. Звучали добрые песни, веселая музыка. Дети прочитали любимые стихи о дружбе, уважении к старшим, любви к окружающему миру. Юные читатели задумались над поступками героев викторины и радовались, посмотрев фрагмент замечательного мультфильма «Просто так!», — сообщила Глухова.

Подводя итоги урока, на мастер-классе оформили совместный коллаж «Сад добра». (ео)