Британский парикмахер получил срок за детскую стрижку

Английский суд обвинил парикмахера виновным в нанесении физического и морального вреда несовершеннолетнему ребёнку. Как передаёт ТАСС, правонарушитель подстриг мальчика налысо против его воли.

Парикмахер объяснил свои действия необходимостью преподать урок мальчишке. Ребёнок сидел в парикмахерской и играл с опасной бритвой.

Дабы показать, что острая бритва эта не игрушка, стилист схватил мальчика и этой бритвой выстриг ему волосы. После окончания стрижки несовершеннолетнего заставили подметать пол.

Ребёнок обратился в суд, который признал действия парикмахера преступлением.

Заглавное фото: Robert Lawton