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Суд требует взыскать с Нурлатской ЦРБ 500 тысяч рублей после смерти ребенка
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Суд требует взыскать с Нурлатской ЦРБ 500 тысяч рублей после смерти ребенка 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Верховный суд Республики Татарстан вынес решение о компенсации семье погибшей в больнице 2-летней девочки в размере 500 тысяч рублей. Средства будут взысканы с Нурлатской ЦРБ в пользу Елизаветы Шеверовой, сообщил юрист Булат Мухамеджанов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и правозащитной группой «Акцент». Представители Нурлатской ЦРБ настаивали, что решение Нурлатского районного суда по указанному делу должно быть отменено. В суде доказано, 31 июля 2016 года заведующая педиатрическим отделением Нурлатской ЦРБ Резеда Юнусова неверно оценила тяжесть заболевания девочки. При этом обязательные процедуры в ходе осмотра ребенка проведены не были. В результате девочку не передали под наблюдение дежурному врачу. Помощь ребенку не оказывали в течение 15 часов. На следующий день выяснилось, что Юнусова не отметила в медкарте девочки обязательные сведения. Коллеги без такой записи не могли нормально организовать лечебный процесс. Состояние девочки резко ухудшилось. А дежурный врач был не в состоянии на должном уровне организовать терапию ребенка. В обвинительном заключении говорится, что ребенку не назначили этиопатогенетическое и симптоматическое лечение. «Это привело к полиорганной недостаточности, развившейся в результате генерализованной вирусной инфекции с поражением миокарда и центральной нервной системы», — резюмировали эксперты. 2 мая малышка погибла. В ходе судебно-медицинской экспертизы выявлены многочисленные дефекты оказания медпомощи ребенку. Юнусову приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.
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