В Татарстане создали приложение для детской безопасности на РЖД

Татарские разработчики создали приложение, которое должно обезопасить детей вблизи движения поездов. Программа создана на волонтёрский началах и не для коммерческого интереса, передаёт ТАСС

Фото: rusbestrailways.ru Заглавное фото: goodfon / antanasc

Приложение будет оповещать несовершеннолетних об опасности при приближении к железнодорожным путям. Если ребёнок находится в радиусе 70 метров от железной дороги, то программа автоматически выключает аудио и видео проигрыватели на телефоне и просить детей посмотреть по сторонам.

При желании родителей, программа может сообщать и взрослым о приближающейся опасности для их детей.

Приложение уже доступно в Гугл-маркет. Программа способно отслеживать железнодорожную опасность по всей России.