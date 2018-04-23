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В Татарстане создали приложение для детской безопасности на РЖД
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В Татарстане создали приложение для детской безопасности на РЖД 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Татарские разработчики создали приложение, которое должно обезопасить детей вблизи движения поездов. Программа создана на волонтёрский началах и не для коммерческого интереса, передаёт ТАСС.
Фото: rusbestrailways.ru  Заглавное фото: goodfon / antanasc
Приложение будет оповещать несовершеннолетних об опасности при приближении к железнодорожным путям. Если ребёнок находится в радиусе 70 метров от железной дороги, то программа автоматически выключает аудио и видео проигрыватели на телефоне и просить детей посмотреть по сторонам.
При желании родителей, программа может сообщать и взрослым о приближающейся опасности для их детей.
Приложение уже доступно в Гугл-маркет. Программа способно отслеживать железнодорожную опасность по всей России.
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