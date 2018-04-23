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Индия вводит смертную казнь за насилие над детьми
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Индия вводит смертную казнь за насилие над детьми 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Индия ввела смертную казнь за насилие над детьми, не достигшими 12 лет. Как сообщают «Известия», соответствующие поправки были введены после одобрения закона о защите детей и женщин.
Данный законопроект также увеличивает наказание за преступления сексуального характера против женщин. Так, за насилие в отношении не достигших 20 лет, преступники будут лишаться свободы от 10 лет.
Индийские власти пытаются изменить страшную статистику: страна имеет высокие показатели насилия над слабым полом.
Фото: Global Look Press
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