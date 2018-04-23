Индия вводит смертную казнь за насилие над детьми

Индия ввела смертную казнь за насилие над детьми, не достигшими 12 лет. Как сообщают «Известия», соответствующие поправки были введены после одобрения закона о защите детей и женщин.

Данный законопроект также увеличивает наказание за преступления сексуального характера против женщин. Так, за насилие в отношении не достигших 20 лет, преступники будут лишаться свободы от 10 лет.

Индийские власти пытаются изменить страшную статистику: страна имеет высокие показатели насилия над слабым полом.

Фото: Global Look Press