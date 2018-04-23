В Ставрополе проведут масштабную противоклещевую обработку

Подготовка к эпидсезону началась в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Ставрополя.

Сейчас в городе проводится покос травы, где это необходимо. Лесной массив в пределах городской черты уже подвергли акарицидной обработке. На очереди — 120 га городских площадей. В течение сезона их обработают пять раз.

Кроме того, специальными препаратами обработают детские площадки, места массового скопления и отдыха людей, парки культуры. Особое внимание уделят Комсомольскому озеру и территориям пришкольных и летних оздоровительных лагерей.