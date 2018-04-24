Власти КЧР планируют обеспечить малышам места в яслях к 2021 году

Власти КЧР пообещали обеспечить всем малышам республики место в яслях к 2021 году, сообщает «Интерфакс»

Проблемы с доступом в детский сад для детей от трёх до семи лет в республике уже решены, рассказала министр образования и науки КЧР Ирина Кравченко . Теперь задача республиканских властей — обеспечить местами детей ясельного возраста. Этот вопрос правительство Карачаево-Черкессии планирует решить к 2021 году.

Сейчас в электронной очереди КЧР на ясельные группы стоит 487 детей. Чтобы все малыши могли посещать ясли, нужно построить больше современных детских садов и оптимизировать работу уже существующих учреждений.