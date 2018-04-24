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Власти КЧР планируют обеспечить малышам места в яслях к 2021 году
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Власти КЧР планируют обеспечить малышам места в яслях к 2021 году 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Власти КЧР пообещали обеспечить всем малышам республики место в яслях к 2021 году, сообщает «Интерфакс».
Проблемы с доступом в детский сад для детей от трёх до семи лет в республике уже решены, рассказала министр образования и науки КЧР Ирина Кравченко. Теперь задача республиканских властей — обеспечить местами детей ясельного возраста. Этот вопрос правительство Карачаево-Черкессии планирует решить к 2021 году.
Сейчас в электронной очереди КЧР на ясельные группы стоит 487 детей. Чтобы все малыши могли посещать ясли, нужно построить больше современных детских садов и оптимизировать работу уже существующих учреждений.
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