Власти КЧР планируют обеспечить малышам места в яслях к 2021 году 

Власти КЧР пообещали обеспечить всем малышам республики место в яслях к 2021 году, сообщает «Интерфакс».
Проблемы с доступом в детский сад для детей от трёх до семи лет в республике уже решены, рассказала министр образования и науки КЧР Ирина Кравченко. Теперь задача республиканских властей — обеспечить местами детей ясельного возраста. Этот вопрос правительство Карачаево-Черкессии планирует решить к 2021 году.
Сейчас в электронной очереди КЧР на ясельные группы стоит 487 детей. Чтобы все малыши могли посещать ясли, нужно построить больше современных детских садов и оптимизировать работу уже существующих учреждений.