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Вячеслав Макаров встретился с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге
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Вячеслав Макаров встретился с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

Интересант 2 часа назад
Фото: Интересант
В Мариинском дворце сегодня состоялась встреча председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой. Они обсудили вопросы участия Уполномоченного в судебных процессах, в ходе которых определяется место жительства детей при разводе родителей.
18 апреля 2018 года ЗакС обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой взять под особый контроль все дела такого рода. В обращении петербургские законодатели также попросили обратить внимание судебного сообщества на проблему отказов в привлечении к рассмотрению дел уполномоченных по правам ребенка и представителей органов опеки и попечительства.
Внимание петербургских парламентариев к этой проблеме привлекло дело петербурженки Юлии Шик. В настоящее время молодая женщина практически лишена возможности полноценно участвовать в воспитании своих малолетних сыновей. В прошлом году ее муж — Андрей Зайцев увез детей за границу, что стало началом их продолжительной разлуки с матерью, длящейся до сих пор. Дело о расторжении брака и определении места жительства детей рассматривается Ленинским районным судом Санкт-Петербурга. Согласно определению суда до вынесения решения мальчики должны проживать с отцом, а видеться с матерью могут лишь два часа в неделю в присутствии психолога. Два ходатайства Юлии Шик о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка были отклонены.
Cветлана Агапитова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге предлагал отцу детей урегулировать спор о месте проживания детей в досудебном порядке и даже получил на это его предварительное согласие. Однако на саму процедуру медиации муж Юлии Шик так и не явился.
Также детский омбудсмен отметила, что уже в целом ряде случаев суды принимали сторону более обеспеченных в материальном плане отцов и фактически ограничивали матерей в праве на общение со своими детьми.
«Мать является самым близким для ребенка человеком, особенно на первом этапе его жизни. Ее роль в воспитании ребенка сложно переоценить. Недостаток материнского внимания детям невозможно компенсировать никакими материальными благами. Поэтому мы считаем, что необоснованное ограничение прав матерей на общение со своими детьми недопустимо», — подчеркнул Вячеслав Макаров.
Кроме того, председатель Законодательного собрания обратился к прокурору города Сергею Литвиненко и начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову с просьбой еще раз проверить материалы дела и обеспечить защиту прав матери и детей.
«Этот конкретный случай — часть большой проблемы, и подобное не должно повторяться. Сейчас мы внимательно изучаем соответствующую федеральную законодательную базу и готовы рассматривать предложения Уполномоченного по правам ребенка и всех заинтересованных лиц о ее корректировке. Защита материнства и детства всегда была и будет одним из главных приоритетов петербургского парламента», — сказал Вячеслав Макаров.
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