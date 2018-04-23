На Урале проводят прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе

В Екатеринбурге проводят проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По предварительным данным, первоклассник 171-й школы упал на торчавший кусок арматуры. Мальчик был госпитализирован, но через неделю скончался.

Городской прокуратуре Верх-Исетского района предстоит установить обстоятельства случившегося. В частности, предполагается выяснить, на чьём балансе находится стадион и кто оставил там арматуру, изучить медицинские документы о полученной ребёнком травме.