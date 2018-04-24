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Новосибирцы возмутились видом дороги к детскому саду в Заельцовском районе
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Новосибирцы возмутились видом дороги к детскому саду в Заельцовском районе 

АиФ-Новосибирск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Жители столицы Сибири возмутились состоянием дороги на подъезде к детскому саду №60 «Сибирский лучик», который расположен в Заельцовском районе мегаполиса. Свое возмущение они высказали в группе «АСТ_54». Судя по фотографиям, выложенным в сети, дорога к саду находится в жутком запустении. Повсюду глубокие выбоины и лужи, грязь.
Родители детей, которые посещают данный детский сад, возмущены тем, что вынуждены каждый день преодолевать путь по такой дороге. При этом, сообщается, что в колеях застревают автомобили, что остается говорить о семьях, которые водят в сад детей пешком. Кроме того, сообщается, что в данное дошкольное учреждение ходят и дети.
На фотоснимках отчетливо видно, как автомобиль настолько увяз в луже с грязью, что наполнился частично водой.
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