Новосибирцы возмутились видом дороги к детскому саду в Заельцовском районе

Жители столицы Сибири возмутились состоянием дороги на подъезде к детскому саду №60 «Сибирский лучик», который расположен в Заельцовском районе мегаполиса. Свое возмущение они высказали в группе «АСТ_54». Судя по фотографиям, выложенным в сети, дорога к саду находится в жутком запустении. Повсюду глубокие выбоины и лужи, грязь.

Родители детей, которые посещают данный детский сад, возмущены тем, что вынуждены каждый день преодолевать путь по такой дороге. При этом, сообщается, что в колеях застревают автомобили, что остается говорить о семьях, которые водят в сад детей пешком. Кроме того, сообщается, что в данное дошкольное учреждение ходят и дети.

На фотоснимках отчетливо видно, как автомобиль настолько увяз в луже с грязью, что наполнился частично водой.