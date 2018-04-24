Увязли, как в болоте: грузовик порвал трос, пока вытаскивал машины из ямы у детского сада

Возле детского сада №60 «Сибирский лучик» на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска появилась глубокая вязкая яма — накануне грузовик не смог вытащить из неё два автомобиля.

«К садику пройти пешком почти нереально. Я туда пешком вообще не хожу, есть люди, которым туда приходится пешком ходить — там просто по колено грязь», — рассказала корреспонденту НГС мать одного из воспитанников детского сада.

Вчера яма оказалась непроходимой и для машин — в ней застряли Nissan и Hyundai.

«Ездим мы туда (в сад — НГС.) уже четвёртый год. Дорога всегда там была не очень», — объяснила владелица застрявшего Hyundai Полина Воропаева. Она отметила, что в прошлом году яму уже засыпали щебнем. В этом месте, по её словам, идут подземные воды, но в пятницу яма была ещё не такой большой. Сотрудники детского сада на выходных видели, что по дороге проехалось много грузовиков.

Вчера, когда Полина подъезжала к саду в яме уже застрял «Ниссан». «Я думаю, я с левой стороны точно проеду, потому что ничего не предвещало. Когда я въехала только, там грязь оказалось под низом. Дорогу настолько разбили — грязь, как в болоте, меня туда всосало. Машина легла, получается на поддон полностью, на днище. Вытащить очень долго не могли», — описала ситуацию девушка.

Сначала машины пытался вытащить небольшой грузовик.

«Тащили-тащили, рвали тросы. Девушку, которая на «Ниссане» была — там несколько тросов порвали. У меня свой был трос, его тоже порвали. Потом тоже соединяли, пытались вытащить, не смогли никак», — отметила Полина Воропаева.

После этого на помощь приехал ещё один автомобиль: с помощью лебёдки он вытянул Hyundai. Когда Полина уехала, «Ниссан» оставался в яме.

«Вчера после этого инцидента яму засыпали, с одной стороны машину высыпали крупного щебня. С другой стороны поставили палочки и натянули ленточку, красную с белыми полосочками», — добавила Полина.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать проезд у «Сибирского лучика».