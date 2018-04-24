Документы, чемодан, отель и деньги: как собрать ребенка в отпуск с родственниками

Какие документы необходимо подготовить? В какие отели лучше отправлять? Что положить в чемодан? Сколько карманных денег дать ребенку? О том, как подготовить детей к поездке с родственниками по России, рассказывает Ольга Смолкина — директор по связям с общественностью сети семейных курортов Alean Family Resort Collection.

Ольга Смолкина

Какие документы придется подготовить

Перед отъездом детей на отдых без родителей необходимо оформить пакет документов, чтобы во время путешествия не возникло проблем.

Согласно ст. 26 Гражданского кодекса РФ, если речь идет о ребенке до 14 лет, сопровождающие должны иметь при себе доверенность от родителей, действующую в течение всего периода путешествия.

В законе не указаны требования к форме документа, но лучше заверить доверенность у нотариуса, чтобы избежать проблем во время поездки и при заселении в отель.

Дополнительно нужно взять свидетельство о рождении ребенка.

Для проживания на некоторых российских курортах, особенно специализирующихся на семейном отдыхе, требуются справки о прививках и эпидокружении, которые можно получить у педиатра. Последний документ действует три дня с момента выдачи и подтверждает, что малыш здоров и не болел инфекционными заболеваниями в последние три недели.

Для путешествий с детьми старше 14 лет необходимо письменное заверенное согласие родителей на проживание несовершеннолетнего в отеле. Документ может быть составлен в свободной форме, но лучше обратиться за помощью к нотариусу. Как минимум в согласии стоит указать паспортные данные сопровождающего, даты и место отдыха.

Вместе с согласием родителей необходимо взять паспорт ребенка.

Еще один документ, который стоит захватить с собой в путешествие по России вне зависимости от возраста детей, — медицинский полис. Он пригодится на случай болезни или травмы и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи.

Какой отель лучше выбрать

При планировании поездки ребенка с родственниками или друзьями семьи важно внимательно подойти к выбору отеля и заранее предусмотреть детали путешествия, чтобы всем было комфортно — и ребенку, и взрослым.

• Безопасность. Ребенок не может постоянно находиться на расстоянии вытянутой руки от взрослых, потому что на отдыхе он хочет гулять и бегать.

Чтобы сопровождающие были спокойны за безопасность малыша, лучше отправляться на курорты с собственной охраняемой территорией.

Тогда ребенок сможет отдыхать в свое удовольствие, а взрослые будут уверены, что он, к примеру, не играет на проезжей части и не контактирует с бездомными собаками, которые могут укусить.

• Расположение. Длинный путь от отеля до пляжа может создать дополнительные неудобства, особенно если с ребенком отдыхают бабушка или дедушка.

Чтобы им не приходилось преодолевать препятствия на пути к морю,

стоит выбирать гостиницы на первой береговой линии или с организацией трансфера до пляжа. Это исключит опасные ситуации, например, если при переходе через дорогу малыш закапризничает и не захочет брать за руку сопровождающего.

• Окружение. Лучше выбирать семейные курорты, где инфраструктура рассчитана на отдых с детьми, а гуляющая по ночам молодежь не будет мешать малышам ложиться спать вовремя. К тому же детям будет интереснее отдыхать в компании сверстников.

В гостиницах, специализирующихся на семейном отдыхе, персонал обучен общаться с малышами, что положительно скажется на впечатлении об отдыхе.

• Питание. Чтобы родственникам не пришлось искать кафе и рестораны с детским меню, стоит подумать о питании еще на этапе выбора отеля. Некоторые курорты в рамках шведского стола предлагают полезные блюда для детей: овощи, фрукты, каши.

Для поездки с ребенком до трех лет важно наличие в отеле детских смесей, пюре.

Хорошо, если детская зона ресторана оборудована стерилизаторами для бутылочек, блендерами и микроволновыми печами для приготовления специального питания.

• Сервис. Отель может иметь высокие стандарты обслуживания, однако это не гарантирует, что путешественникам с детьми в нем будет комфортно.

К примеру, обычная история, когда в гостинице нет специальной детской кроватки, и маленькому ребенку приходится спать на кровати без бортиков или со взрослыми.

Избежать подобных ситуаций можно, если заранее уточнить в отеле наличие в номере кроватки, подставки для ног и ванночки. Плюсом будет детский банный комплект — халат, тапочки, специальный шампунь, чтобы ребенок почувствовал себя желанным гостем, а взрослым не пришлось везти все это из дома.

• Развлечения. Море, солнце и песок — прекрасный повод для развлечений, но рано или поздно детям надоест прыгать по волнам и строить замки на берегу.

Стоит заранее это предусмотреть и выбрать курорт с разнообразной анимацией.

Идеальный вариант, когда анимационная программа сочетает в себе спортивные игры, творческие мастер-классы и развивающие занятия. Так ребенок вернется из поездки отдохнувшим, окрепшим и с новыми знаниями.

Не стоит забывать и о развлечениях для сопровождающих на территории отеля. К примеру, пока дети занимаются лепкой, дяди и тети смогут поиграть в пляжный волейбол, а бабушки и дедушки показать кулинарное мастерство на мастер-классах.

• Медицина. На отдыхе ребенок может заболеть, поэтому при выборе отеля важно учесть наличие медицинской базы. Она особенно пригодится при путешествии с детьми, имеющими хронические заболевания (аллергия или астма).

В этом случае сопровождающим не придется искать врача в незнакомом городе, а ребенку оперативно окажут квалифицированную помощь.

Что положить в чемодан

Если родители грамотно подошли к выбору отеля, им не придется нагружать детей и родственников лишними вещами, ведь их им предоставит курорт: оборудование для приготовления питания, банные принадлежности, пляжные полотенца и зонтики.

Вовсе не обязательно брать на отдых надувные матрасы, потому что их можно купить на территории отеля.

Более того, в отдельных отелях есть еще и прокат оборудования — байдарки или падлсерфы (доски с веслами), и вместо того, чтобы дрейфовать по волнам, ребенок под руководством инструктора научится гребле.

Собирая детей в поездку, важно позаботиться о том, чтобы привыкание к незнакомой обстановке прошло максимально комфортно. К примеру, можно положить в чемодан игрушку, без которой малыш не может заснуть, или любимую пижаму.

Часто во время отпуска родители стараются отучить детей от гаджетов.

Однако не стоит отбирать у ребенка планшет или смартфон, потому что оказавшись в незнакомом месте без родителей и привычных занятий, он может испытать стресс.

Лучше загрузить в гаджеты полезные развивающие игры, а курорт выбрать тот, где интересные анимационные программы увлекут ребенка так, что тот и не вспомнит про смартфон.

Естественно, если у ребенка есть проблемы со здоровьем, необходимо иметь с собой лекарства. Однако не стоит давать с собой препараты на все случаи жизни: как правило, на территории семейных курортов работают аптеки. В них, кстати, можно найти подгузники, поэтому необязательно забивать ими весь чемодан.

Сколько давать денег

Родителей, отпускающих детей на отдых с родственниками, часто волнует вопрос: «Сколько денег дать с собой?» Расходы можно предусмотреть, если мама и папа выбрали отель с системой «Ультра все включено» или «Все включено», где не придется тратиться на питание и развлечения — все входит в стоимость проживания.

Иными словами, деньги могут понадобиться только для дополнительных услуг (типа экскурсий, массажа) или мелких расходов вроде покупки сувениров.

В среднем с собой рекомендуется брать сумму, равную 10-30% от стоимости путевки.

Необходимость наличия карманных денег у ребенка зависит от семейного уклада. Не стоит оставлять детей без средств, если дома им периодически дают небольшие суммы. В случае, когда родители понимают, что их чадо готово к самостоятельности, они продемонстрируют свое доверие, дав немного денег.

Однако стоит учесть, что родственникам будет сложно проконтролировать, на что они тратятся.

Таким образом, если ребенок не отличается проблемным характером, и родители уверены, что карманные деньги не спровоцируют его на необдуманные поступки, можно дать с собой небольшую сумму, к примеру, на подарки родителям или друзьям.

На покупку магнита с символикой курорта, например, понадобится 100-200 рублей, а сувенирная бейсболка будет стоить не дороже 1000 рублей.

Если цель поездки — оздоровление, то в бюджете стоит учесть медицинские расходы. Семидневный курс, включающий консультации с педиатром, ингаляции минеральной водой, оздоровительные массажи, фитожемчужные ванны и кислородные коктейли, обойдется примерно в 9000 рублей. Для сопровождающих бабушки или дедушки можно выбрать курс, направленный на оздоровление опорно-двигательного аппарата, который в среднем будет стоить 9700 рублей.

Разумеется, деньги на медицинские расходы следуют дать именно взрослому, особенно если речь идет о маленьких детях.

Безусловно, бюджет дополнительных расходов зависит от возможностей семьи, соблазнов и дополнительных предложений курорта как для взрослых, так и для детей.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!