Эксперты рассказали, как проводят лето школьники из разных стран и знают ли они, что такое «детский лагерь»

Летние каникулы — золотая пора для детей. Но иногда — и настоящее мучение для родителей. Куда пристроить ребенка на каникулах? Конечно, в детский лагерь!

В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты рассказали, как проводят свои летние каникулы школьники из Нью-Йорка, Испании, Мексики и Кипра.

Генеральный директор принимающей туристической компании «Глория Травел Сервис» Ольга Ккаильи отметила, что на Кипре у каждой школы есть свой летний лагерь для учеников, которые в ней обучаются. Кроме того, в них могут записаться и туристы.

— Летние каникулы на Кипре начинаются 1 июня и длятся до середины сентября. Детские лагеря работают 3-4 недели в летние месяцы, с 9 утра до полудня. К ним относятся и международные школы: американская академия, английские школы и более дешевый вариант — греческие школы. Помимо этого, существуют дневные лагеря и круглосуточные. Все они платные. От школы лагерь отличается тем, что в нем для детей предусмотрены различные кружки по интересам. Есть лагеря со спортивным наклоном, изучающие океанариумы или иностранные языки. Детей распределяют по группам, учитывая возраст. В лагерях, где изучают языки, детей распределяют по уровню знаний. В каждой группе — не более 12 человек.

Ольга Ккаильи также уточнила, что загородные лагеря более подростковый вариант.

— В горы отправляют детей от 12 до 17 лет. Там их ожидает довольно обширная программа — их учат ориентированию в горах, стрельбе из лука, и многому другому. Все лагеря строго контролируются властями Кипра. Специально для малообеспеченных и многодетных семей существуют греческие школы, они совершенно бесплатные. Их спонсирует правительство Кипра. Помимо лагерей, взрослые предпочитают отдыхать с детьми на греческих островах. Киприоты достаточно консервативны в этом вопросе.

Гид и переводчик Екатерина Иванова рассказала, что мексиканцы не сильно озадачиваются вопросом, где дети должны провести каникулы, ведь они длятся всего один месяц. Поэтому, можно сказать, что дети 12 месяцев в году привязаны к школе.

— Каникулы в Мексике с каждым годом все короче и короче. В настоящее время их сократили до одного месяца и теперь они длятся с середины июля до середины августа. Также как и на Кипре, все мексиканские школы устраивают летние курсы для детей, чтобы они всегда были под присмотром. На каникулах дети продолжают обучение в том же ритме, только вместо обычных уроков их ожидают развлекательные творческие занятия. Если родители могут себе позволить, то они отправляют детей в лагеря Европы или США, но это не по карману среднестатистическому мексиканцу. За каждое занятие в лагере нужно вносить дополнительную плату. Отдых в подобных лагерях считается элитным.

Поэтому, в основном мексиканцы отдыхают семьями и, что патриотично, на своих же курортах, добавила Екатерина Иванова.

— В основном дети заняты в местных школах и детских клубах. Экскурсии не считаются видом отдыха и школы устраивают их в течение учебного года. В это время вы можете встретить в музее детей с блокнотиками, которые стоят около экспонатов и усиленно что-то записывают. Так они готовят школьные проекты. Экскурсии могут посещаться всем классом или индивидуально. Но в Мексике все привыкли к осторожности, поэтому каждый выезд — это обдуманное мероприятие.

В Испании детей предпочитают отправлять в детские лагеря, которые располагаются в горах, сообщил мадридский предприниматель Хайме Гомес

— Каникулы в стране начинаются в июне и длятся до сентября, то есть три месяца. Чаще всего детей отправляют в горные лагеря. Они располагаются на территории бывших ферм в больших домах. Это достаточно выгодный бизнес. Большинство из лагерей частные. Одни предлагают курсы английского языка, другие готовят для детей развлекательные программы, чтобы школьники на отдыхе хорошо провели время. Стоимость детского отдыха зависит от уровня лагеря. Бесплатных лагерей не бывает.

Детей начинают отправлять в лагерь с 8-ми летнего возраста. Они не проводят там все три месяца каникул. Обычно родители посылают их туда на две недели, а потом забирают домой. Так как родители заняты на работе — отдых в лагере очень полезен для развития детей, ведь там ими действительно занимаются. К лагерям предъявляются строгие требования, выполнение которых жестко контролируется. Всегда проверяется качество еды, питья и безопасности, ведь там живут дети.

Художник Александр Каргальцев отметил, что Америка — это страна больших мостов и летних лагерей.

— Их в стране действительно огромное количество. Так называемые герлскауты, бойскауты, дневные лагеря, для музыкальных детей — лагерь с интенсивными занятиями скрипкой, нет слуха — пусть ребенок рисует, не хочет рисовать — пусть собирает гербарий. Имеются также лагеря для филологов и даже милитарискауты, где школьников с детства приучают к военному делу. Как видите, в Америке лагерь можно подобрать на любой вкус. Если бы мне пришлось выбирать — мои дети сидели бы дома, потому что я бы просто запутался. На каникулы в лагерь отправляют детей от 7 до 16 лет. Бывают также лагеря при школах — учеников вывозят на природу или в горы. Бесплатных лагерей не бывает в принципе, но для малообеспеченных семей предоставляют скидки.

— Нью-Йорк — это сообщество кварталов и у каждого есть свой лагерь, а стоит переехать через реку в Джерси — и вот она, природа. Каникулы длятся три месяца. Привычный цикл отдыха в детском лагере — две недели. Но он может повторяться неоднократно. С таким лагерным разнообразием нет смысла отправлять детей в другую страну. Родители навещают свои чад по минимуму, так как для них это время — тоже время свободы и отдыха, добавил Александр Каргальцев.

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