Власти регионов и лагеря готовятся к модернизации детского отдыха

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Введение типового договора, публикация в интернете реестра лагерей и турмаршрутов, а также введение механизмов общественного контроля сделают детский отдых более безопасным и прозрачным, считают опрошенные ТАСС эксперты в регионах.

Законодательство о детском отдыхе стало меняться после трагедии на карельском озере Сямозеро, где в июне 2016 года во время водного похода погибли 14 детей. Принятый в декабре 2016 года закон, в частности, четко определил полномочия федеральных, региональных органов власти, установил требования к профессиональным стандартам для вожатых. 10 апреля 2018 года Госдума приняла поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», которые вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности детского отдыха. Далее документ одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин

"Принятие данного закона сделает организацию летнего отдыха детей более прозрачной. Родители будут более информированы об организации отдыха, а следовательно, снизится градус тревожности в обществе, в связи с некачественным оказанием услуг в данной сфере. До настоящего времени, к сожалению, это не было достаточно четко отрегулировано в законодательстве, из-за чего возникали различные проблемы", — считает уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев

Детский отдых требует большого профессионализма и ответственности, и в этом должен помочь новый закон, считает член правления Сочинского делового клуба, генеральный директор туроператорской компании «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова

По мнению директора Центра дополнительного образования детей Карачаево-Черкесии Земфиры Джанкезовой, новые требования не должны создать какие-то существенные трудности для организаций, если они изначально уделяли должное внимание вопросам безопасности. «Не думаю, что нововведения как могут негативно сказаться на работе, если конечно раньше вопросы безопасности и качества организации детского отдыха решались на должном уровне», — пояснила она.

Официальные лагеря

Список действующих лагерей, который ранее вели региональные власти, теперь должен публиковаться в интернете. Эта информация поможет родителям выбрать ребенку лагерь, который прошел все проверки. Некоторые субъекты размещают в сети информацию о лагерях уже несколько лет.

"Ведение реестра открывает информационное поле для общественности, и, прежде всего, для родителей, для органов местного самоуправления, для самих поставщиков этих услуг. В нашем реестре всегда есть информация о сменах, количестве детей, примерной стоимости путевки, кратко прописаны условия", — сказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края Ольга Еремеева

В Алтайском крае, который ежегодно посещает порядка 2 млн гостей, одним из критериев законности работы загородных лагерей стала компенсация стоимости путевки — ее можно получить только в том случае, если лагерь входит в реестр. «Такой лагерь соответствует всем требованиям безопасности — санитарным, противопожарным, антитеррористическим. Именно такие лагеря правительство края и поддерживает. С 2011-2012 года Красноярский край у нас перенял опыт работы с реестром», — отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ольга Плешкова

Член совета Новосибирского отделения межрегиональной организации «Содействие детскому отдыху» Наталия Данилкова сказала, что реестры проверенных организаций детского отдыха ведутся в области давно. «Сейчас нужно понять — кого точно требуется включать в эти списки, какие именно организации там должны появляться. Например, есть ли смысл записывать туда временные палаточные или туристические лагеря», — пояснила она.

"Публикация реестра лагерей очень полезна для родителей, так как дает понимание, допущен ли лагерь контролирующими органами к приему детей. Главное, чтобы его можно было легко найти и он содержал актуальную информацию", — отметила жительница Петрозаводска Екатерина Смирнова , выбирающая летний лагерь для сына.

Договор для безопасности

Принятый закон предусматривает утверждение типовой формы договора, который заключается с родителями, отправляющими ребенка в лагерь. В документе будут пункты, связанные с безопасностью детей. Но все риски предусмотреть будет невозможно, считает руководитель молодежного клуба Русского географического общества в Кабардино-Балкарии Тенгиз Мокаев.

"Нет такого договора, который бы позволил избежать непредвиденные риски. Есть техногенные риски, природные риски, которые возникают не по вине людей, которые оказываются в этом месте. Все эти ужесточения приводят к тому, что у людей не осталось желания заниматься вообще активным отдыхом, в частности, туризмом. Культура воспитания детей краеведческая, туристическая упала очень сильно, дети наши никуда не ездят и ничего не видят", — сказал Тенгиз Мокаев.

С ним согласна директор занимающейся организованным отдыхом детей псковской турфирмы «Континент-тур» Светлана Баранова . «Детский туризм заформализирован достаточно. Практика показывает, что внедрение стандартизированного договора не панацея. Типовой договор турфирмы по реализации турпродукта тому пример. До утверждения формы типового договора он должен проходить реальную проверку теми, кто его должен использовать», — сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает, что наличие типового договора повысит качество отдыха, так как в нем можно определить условия проезда к месту отдыха, питание детей в дороге, информирование родителей о прохождении маршрута. «Организации, занимающиеся детским отдыхом должны осознавать всю полноту ответственности, и, безусловно, исполнять взятые на себя обязательства, в интересах детей».

Как рассказал ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в республике при работе с организаторами детского отдыха с момента принятия регионального закона о детском туризме применяются договоры, в которых прописаны все требования, установленные региональным и федеральным законодательством.

Упорядоченные турмаршрты и общественный контроль

Чтобы сделать отдых более безопасным в походах, региональным властями необходимо утвердить список рекомендуемых туристических маршрутов и опубликовать его на сайте регионального министерства образования. В некоторых регионах такие маршруты уже разработали.

К примеру, в Карачаево-Черкесии есть перечень маршрутов, рекомендуемых для походов и экскурсии детей. «Только в число самых популярных входят более 30 маршрутов, подходящих для детского активного отдыха. Это Софийские водопады в Архызском ущелье, эко-тропа Бадукские озера в Тебердинском государственном заповеднике, Нижне-Архызское городище. Карачаево-Черкесия готова и дальше совершенствовать эту работу», — сказал замминистра туризма, курортов и молодежной политики Павел Селипетов

Всероссийский детский центр «Орленок» располагает в Краснодарском крае 70 маршрутами с описанием, требованиями безопасности, отметками точек, с которых можно выйти на связь. По мнению начальника управления морских, туристских и физкультурно-спортивных программ центра Дмитрия Борунова, новый закон «позволит гарантировать организованный порядок выхода детей и предупредить нештатные ситуации». Однако кроме описания маршрута, его нужно периодически осматривать: из-за различных природных явлений ситуация на нем может измениться, и он станет небезопасным.

Власти Псковской области планируют разработать турмаршруты для групп детей к лету. «Мы надеемся, что к началу оздоровительной кампании, то есть к 1 июня, эти маршруты будут разработаны. В Псковской области несколько десятилетий существует региональный центр туризма и экскурсий, который является федеральной инновационной площадкой, и они как раз и разрабатывают эти маршруты для организованных групп детей», — пояснил начальник управления образования региона Александр Седунов

Все туристские детские маршруты также пройдут регистрацию в Алтайском крае. Комиссия при Координационном совете по развитию детского туризма в регионе даст оценку безопасности каждого из них, рассказала ТАСС начальник отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ольга Плешкова.

Законодатели также ввели механизм общественного контроля за лагерями, обязав региональные власти в обезличенной форме публиковать на своих сайтах обращения и жалобы родителей на детский отдых, а также ответы на них. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Якутии, это будет полезно для информирования родителей о наиболее интересующих вопросах и повышения качества предоставляемых услуг. Член совета Новосибирского отделения межрегиональной организации «Содействие детскому отдыху» Наталия Данилкова считает, что жалобы перед публикацией необходимо проверять. «Выставлять такие вещи можно только в том случае, если они были подтверждены всеми надзорными органами», — добавила она.