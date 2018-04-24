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Алиментный госфонд для детей из неполных семей предложили создать в России
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Алиментный госфонд для детей из неполных семей предложили создать в России 

360tv.ru 57 минут назад
Парламент республики Калмыкия выступил с инициативой создать в России государственный фонд по возмещению алиментов тем детям, родители которых уклоняются от их уплаты. Соответствующее обращение направлено премьер‐министру России Дмитрию Медведеву, сообщил RT.
Народный Хурал (парламент) Республики Калмыкия обращается к вам с предложением о создании государственного фонда, который будет гарантировать содержание детей из неполных семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов на их содержание. Также необходимо разработать механизм, согласно которому средства, уплаченные государством, будут возмещаться из средств алиментщиков-должников
— Народный Хурал (парламент) Республики Калмыкия.
По мнению авторов инициативы, их предложение направлено на защиту интересов детей из неполных семей — по данным парламентариев, около 10 миллионов детей в России воспитываются только одним из родителей, при этом каждый шестой ребенок (18,3%) из неполной семьи недополучает алименты. Кроме того, парламентская инициатива, как считают ее авторы, поможет решению сложной демографической ситуации в России.
Пока в Народном Хурале выступают с инициативами о государственной поддержке неполных семей, в украинском правительстве косвенно подтверждают, что страна не в состоянии обеспечить достойную жизнь другой незащищенной категории граждан, старикам. Так, министр социальной политики Украины Андрей Рева высказал мнение, что следует выпустить закон, который обяжет граждан платить деньги на содержание своих пожилых родителей.
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