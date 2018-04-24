В Югре прошло заседание совета по делам инвалидов при губернаторе

Департамент здравоохранения Югры разрабатывает концепцию создания региональных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, сообщил глава ведомства Алексей Добровольский

По словам губернатора, в Югре на конец 2017 года численность детей-инвалидов в федеральном реестре составила 6059 человек. Уровень первичной детской инвалидности в автономном округе ниже среднего российского показателя (25,2 на 10 тысяч детей), однако он вырос с 17,3 в 2013 году до 19,8 в 2017 году в расчете на 10 тысяч детей.

«Необходимо, во-первых, охватить медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья (естественно, с учетом показаний) на 100 процентов. (В 2017 году охват составил 85,9%). Во-вторых, департаменту здравоохранения необходимо утвердить межведомственный план по снижению детской инвалидности на период до 2025 года как минимум. В третьих, необходимо развивать систему ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии, создавать службы ранней помощи и комплексного сопровождения граждан целевой группы. Региональные реабилитационные центры должны быть максимально задействованы в оказании помощи детям с ограниченными возможностями, у нас есть для этого все», — подчеркнула Наталья Комарова

Сейчас в округе второй этап медицинской реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов, осуществляют пять медицинских организаций. В 2017 году в медицинской реабилитации нуждались 30904 ребенка, получили ее — 25839 детей. Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в 2017 году составил 3,6%.

«В структуре первичной детской инвалидности по классам болезней первое место заняли психические расстройства и расстройства поведения. На втором месте — болезни нервной системы, на третьем месте — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ переместились с третьего места на четвертое», — пояснила руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Югре Наталья Билан

Говоря о развитии адаптивного спорта, было предложено разработать мобильное приложение, позволяющее информировать о возможностях учреждений.

Член региональной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» Оксана Якубенок рассказала о взаимодействии центра адаптивного спорта Югры и общественной организацией «Солнце на ладони».

«Мы заключили соглашение о взаимодействии. Это помогло привлечь детей, состоящих в организации, на реабилитационные программы, реализуемые центром. Удалось достичь вовлечения большего количества детей в программы реабилитации «Лыжи мечты. Лыжи», «Лыжи мечты. Ролики», «Мама+ребенок», — пояснила Оксана Якубенок.