1 важный симптом менингита, который должен знать каждый родитель

Сегодня Всемирный день борьбы с менингитом. По этому поводу наш любимый педиатр Сергей Бутрий опубликовал у себя в Телеграм канале Заметки детского врача сразу несколько полезных своих текстов, посвященным этой болезни. Мы выбрали несколько важных отрывков.

Итак, какие признаки болезни точно должны насторожить родителей:

Родители, запомните этот симптом: темная мелкая (реже сразу крупная) сыпь, с четкими краями, не пропадающая при растягивании кожи, возникшая на фоне лихорадки. Это ОЧЕНЬ грозный симптом, с момента его возникновения жизнь и здоровье ребенка напрямую зависит от скорости оказания ему медицинской помощи, время работает против вас.

Прочтя эту заметку не надо параноить, менингококковая инфекция встречается довольно редко. Но знать этот симптом так же важно, как знать о приеме Хеймлиха, чтобы потом до старости не кусать себе локти, что тянули время и погубили собственного ребенка.

Дети болеют, лихорадят, имеют сыпь на фоне лихорадки и тд — это в 99% случаев не опасно и проходит само или с минимальным лечением. Но лихорадка + геморрагическая звездчатая сыпь, не пропадающая при давлении на кожу — это повод СРОЧНО звонить в скорую и сказать в трубку заветную фразу «у ребенка температура и геморрагическая сыпь», врачи и диспетчеры скорой знают, насколько это опасно и постараются помочь вам максимально быстро.

Как можно уберечься от менингита?

Вакцинируйте детей от менингококковой инфекции (пока не входит в календарь прививок, препараты доступны только платно; вакцина Менактра, Менцевакс, на худой конец Менинго А+С)

Помните, что гнойный менингит может вызывать еще и пневмококк… (входит в нацкалендарь, препарат доступен бесплатно всем детям; вакцина Превенар 13 или Синфлорикс)

…и гемофильная палочка типа В (входит в нацкалендарь только для «групп риска», доступна в поликлиниках бесплатно иногда; российская моновакцина против ХИБ, Хиберикс, АКТ-ХИБ; также входит в состав импортных комбинированных вакцин типа Пентаксим или Инфанрикс Гекса).

Вакцин от большинства вирусных менингитов пока не существует, поэтому все что мы можем — это соблюдать разумные меры гигиены и повышать информированность населения о менингите.

Что нужно знать о бесплатной вакцине Превенар 13, которая предохраняет от пневмококка (одного из возбудителей гнойного менингита)?

Конъюгированные вакцины против пневмококка (в Российской Федерации зарегистрированы Превенар 13 и Синфлорикс) используются в детской практике для профилактики заболеваний, вызванных этим возбудителем, с начала 2000х годов. Вакцины эти были изобретены в развитых странах, и много лет применялись только там, были проверены во многих исследованиях (они «ставили опыты» на своих детях), затем прошли регистрацию в РФ и стали доступны в частных центрах нашей страны, платно, и только потом, в 2014м году, вошли в национальный календарь прививок РФ («бесплатно», точнее за счет средств обязательного медицинского страхования). Вакцинация этими препаратами заметно снижает частоту отитов, пневмоний, сепсисов и др, эти эффекты многократно доказаны в самых крупных и авторитетных исследованиях. Чтобы не утомлять ссылками укажу только одно из таких исследований, но большое — в нем участвовало более 6000 детей (!). Цифры говорят сами за себя.

Эта вакцина находится в российском нацкалендаре (то есть в перечне самых необходимых, «обязательных», и потому — бесплатно вводимых в поликлинике прививок), и тем не менее, до сих пор к ней не привыкли многие участковые (и остальные) педиатры. Они упорно не хотят рассматривать ее как основную вакцину, столь же необходимую, как и, скажем, вакцина против коклюша или против кори.

Занимаясь вакцинацией в частном центре, ради экономии средств родителей, я регулярно рекомендую пациентам обратиться в поликлинику по месту жительства ради введения Превенар 13 (у меня она стоит 3,5 тысячи рублей — а там бесплатно, абсолютно такая же), и сталкиваюсь с бесконечными помехами.

Самые частые проблемы:

педиатр говорит что вакцины нет в поликлинике (но она есть — самые целеустремленные родители уточняют эту информацию в прививочном кабинете и/или у заведующей, и все же получают вакцинацию)

вакцины действительно нет в поликлинике (это большая небрежность руководства поликлиники, и вы вправе требовать ее устранения в короткие сроки)

педиатр настойчиво советует ввести прививку «попозже», «после основных прививок». Мотивирует тем что она «очень тяжелая», «еще не изученная» (что совершенно безграмотно), а также тем, что лучше ввести ее после года — там всего две дозы потребуется, а можно и вовсе после двух лет — там потребуется лишь одна доза (это технически верно, но подвох в том, что чем позже вводится эта вакцина, тем меньше от нее толку; и наоборот — чем меньше ребенок, тем более он уязвим перед пневмококком, и тем больше нуждается во введении вакцины; а после пяти лет вакцину и вовсе вводят только детям из групп риска)

педиатр отговаривает от этой прививки в принципе, мотивируя тем, что «она американская, они ставят опыты на наших детях, мы выросли без этой вакцины и ваши дети вырастут» (ну, это без комментариев, с вашего позволения).

Тем не менее, Американская академия педиатрии, CDC, и многие другие институты с мировым авторитетом рекомендуют вакцинировать ВСЕХ детей в возрасте до пяти лет конъюгированными вакцинами, в каком бы возрасте родители ни спохватились. Но все же чем раньше, тем лучше.

Если в какой-то визит к педиатру у ребенка уже подошли две или даже три прививки (АКДС, полиомиелит и гепатит В), то Превенар 13 в этот день тоже можно вводить. То есть ребенок получит три, или даже четыре инъекции вакцин за день.

Нет, это не перегрузит ему иммунитет: современные исследования показывают, что организм ребенка вполне способен без особого труда отвечать адекватной выработкой антител на многокомпонентную вакцинацию, и при этом не ослаблять свою «повседневную работу».

Нет, это не увеличит количество побочных реакций на вакцину, потому что главный фактор, определяющий тяжесть поствакцинальной реакции — это самый тяжелый компонент среди всех введенных (скорость каравана ограничена скоростью самого медленного верблюда), и это почти всегда — коклюшный компонент, даже если он бесклеточный.

Но да, это увеличит количество боли, и это, конечно, проблема. И все же, ребенок, который получил два укола, не намного больше плачет, получив три или четыре укола. Мы уже его расстроили, так давайте хоть доведем дело до конца.

Переносимость вакцины Превенар 13 средняя. То есть лучше, чем у АКДС, но похуже, чем у инактивированной полиовакцины, или вакцины против гепатита В. Большинство детей переносят ее без всяких неблагоприятных реакций, но у некоторых все же могут развиться повышение температуры до 38 и выше, боль, отек и покраснение в месте введения препарата (обычно это передняя поверхность бедра), общее недомогание и капризность. Даже если вы ничего не будете предпринимать, эта реакция пройдет сама за 1-3 дня, но с нурофеном или эффералганом ребенку в эти дни будет намного легче.

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