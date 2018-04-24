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В Приамурье проверят информацию о грубом обращении с воспитанниками детсада
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В Приамурье проверят информацию о грубом обращении с воспитанниками детсада 

РИА Новости 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки Амурской области проведет служебную проверку после публикации видеоролика, в котором видно, как сотрудница детского сада грубо обращается с детьми, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Видео опубликовано в одной из соцсетей, автор ролика утверждает, что действие происходит на территории детского сада города Свободный. Происходящее в ролике комментирует девушка за кадром: «Этот воспитатель сейчас трясет ребенка за руку. Девочка плачет, она ее трясет. Орет на нее. До этого она трясла девочку с самокатом за руку».
Представитель регионального минобрнауки сообщила агентству, что ситуация взята под контроль.
"По данному факту ведомством будет проведена служебная проверка. Вместе с тем сообщаем, что любые насильственные действия в отношении детей недопустимы, и в случае их выявления к нарушителям будут применяться самые строгие меры", — сообщила собеседница агентства.
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