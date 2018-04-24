В Приамурье проверят информацию о грубом обращении с воспитанниками детсада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр — РИА Новости . Министерство образования и науки Амурской области проведет служебную проверку после публикации видеоролика, в котором видно, как сотрудница детского сада грубо обращается с детьми, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Видео опубликовано в одной из соцсетей, автор ролика утверждает, что действие происходит на территории детского сада города Свободный. Происходящее в ролике комментирует девушка за кадром: «Этот воспитатель сейчас трясет ребенка за руку. Девочка плачет, она ее трясет. Орет на нее. До этого она трясла девочку с самокатом за руку».

Представитель регионального минобрнауки сообщила агентству, что ситуация взята под контроль.

"По данному факту ведомством будет проведена служебная проверка. Вместе с тем сообщаем, что любые насильственные действия в отношении детей недопустимы, и в случае их выявления к нарушителям будут применяться самые строгие меры", — сообщила собеседница агентства.