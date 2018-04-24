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Образовательный сайт Чевостик
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Образовательный сайт Чевостик 

Ezhikezhik.ru 44 минуты назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Создатели нового образовательного интернет-пространства для детей считают, что их проект сможет вдохновить юных исследователей познавать мир во всем его многообразии. Уроки на Чевостике учат ребят воспринимать и перерабатывать информацию в основном аудиально, на слух, что очень востребовано в современном мире и взрослой жизни.
На сайте представлены многие области науки и искусства: аудиокниги по биологии, анатомии, физике, химии, технике. Есть родительский кабинет, где можно отследить все активности ребенка, увидеть, чем больше всего он интересуется. Все энциклопедии, имеющиеся на сайте, проходят обязательную проверку на достоверность.
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