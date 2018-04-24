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5 глупых мифов об одноразовых подгузниках
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5 глупых мифов об одноразовых подгузниках 

Детстрана.ру 36 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Что стоит за мифами об одноразовых подгузниках: правда или вымысел? Может быть, их давно пора заменить тканевыми?
Миф 1 — Применение одноразовых подгузников приводит к бесплодию у мальчиков
Народная молва объясняет это просто — мол, происходит перегрев яичек, что приводит к развитию бесплодия. На самом деле, это миф, не имеющий под собой оснований. Во-первых, способность к деторождению у сильного пола определяется сперматогенезом. То есть созреванием спермы. До начала периода полового созревания у мальчиков полностью отсутствует этот процесс, значит, повлиять на него одноразовый подгузник никак не может. Ваш мальчик же снимет их до института?
Во-вторых, перегрев действительно сказывается на функцию деторождения, но это характерно для взрослого мужчины и при условии, если создастся температура более 45 градусов вокруг мошонки и будет сохраняться таким образом не менее 30 минут. Ученые же установили, что одноразовый подгузник повышает температуру локального участка тела максимум на 1 градус, а в большинстве случаев — еще меньше.
Миф 2 — Применение одноразовых подгузников приводит к развитию цистита у девочек
На самом деле, цистит — достаточно распространенное заболевание даже у тех, кто никогда не пользовался одноразовыми подгузниками. Это воспалительное заболевание мочевого пузыря развивается вследствие попадания инфекции мочеполовые пути, а попасть она туда может из-за неправильно ухода. Поэтому этот миф лишь наполовину правдив: если не ухаживать должным образом за малышкой, не сменить вовремя подгузник, то это может стать причиной цистита. Поэтому следует менять гигиенические средства каждые три часа, а если ребенок сходит по-большому, то сразу после этого.
Миф 3 — Применение одноразовых подгузников затрудняет приучение к горшку
На Западе ими пользуются уже более 50 лет, в России — 20 лет. Дети, на которых когда-то надевали одноразовые подгузники, уже выросли, и среди них нет ни одного, кто бы не научился ходить по малой и большой нужде сначала на горшок, а затем в туалет. Более того, к школьному возрасту все уже умеют делать это по-взрослому. Поэтому переживать, что ребёнок вообще не научится писать в горшок, не стоит. Другое дело — когда. Ученые установили, что ребенок способен контролировать процесс мочеиспускания только к 2 годам. То есть именно к этому возрасту малыши приучаются к горшку легче. Бывают, конечно, и исключения из правил, но до года-полутора горшком мучить кроху точно не стоит и можно спокойно пользоваться одноразовыми подгузниками.
Миф 4 — Подгузник «перепаривает» ребенка
Этот миф очень похож на миф о мужском бесплодии. Повторим цифры — кожа чуть-чуть перегревается, всего на 1 градус. Медики считают это совершенно безвредным, при условии, что малыш находится в подгузнике не более 3 часов. А вот если его продержат в нем часов пять и более, или ребенок покакает, и подгузник вовремя не сменят, то это может стать причиной опрелостей. Поэтому следует внимательно относиться к смене подгузника, в случае покраснения кожи пользоваться кремами, мазями или присыпкой.
Миф 5 — От подгузника ножки будут кривыми
Не стоит скидывать факт наследственности на подгузник! Он никак не влияет на форму ног. Так же, кстати говоря, как и тугое пеленание. Кроме того, кривые ноги могут быть следствием рахита. Стоит обратить на это внимание.
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