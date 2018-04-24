С картой Fаmily учиться с «Чевостиком» можно дешевле 

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Образовательный сайт «Чевостик» — это детский ресурс с одноименным любознательным персонажем. Чевостик интересуется очень многими областями наук и это представлено в виде познавательных аудиокниг по биологии, анатомии, физики, химии, техники, искусства и многих других творческих или технических областей окружающего мира. Подача информации многоуровневая: прослушивание аудиокниги, анимированный тест и онлайн игра для закрепления пройденного материала.

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