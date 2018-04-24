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С картой Fаmily учиться с «Чевостиком» можно дешевле
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С картой Fаmily учиться с «Чевостиком» можно дешевле 

Ezhikezhik.ru 20 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Образовательный сайт «Чевостик» — это детский ресурс с одноименным любознательным персонажем. Чевостик интересуется очень многими областями наук и это представлено в виде познавательных аудиокниг по биологии, анатомии, физики, химии, техники, искусства и многих других творческих или технических областей окружающего мира. Подача информации многоуровневая: прослушивание аудиокниги, анимированный тест и онлайн игра для закрепления пройденного материала.
С этого месяца «Чевостик» вступил в партнерскую программу Family и теперь все зарегистрированные в программе пользователи смогут получить скидку 10% на все тарифы образовательной программы. Для родителей любознательных детей это значит, что можно организовать детское обучение дешевле, а для детей — веселую и познавательную науку.
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